Πηγή τουρκικού ΥΠΑΜ: Στη Ράφα είναι ακόμη οι διασώστες μας

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 12:33

Η ομάδα των Τούρκων διασωστών που έχει στείλει η Άγκυρα για να συμμετάσχουν στην αναζήτηση πτωμάτων, περιλαμβανομένων Ισραηλινών ομήρων, στα ερείπια της Λωρίδας της Γάζας βρίσκεται στη Ράφα αναμένοντας να λάβει άδεια από το Ισραήλ για να εισέλθει στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα πηγή από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Η αποστολή της AFAD (τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών) περιμένει ακόμη στα σύνορα. Το Ισραήλ δεν έχει δώσει ακόμη άδεια», πρόσθεσε η πηγή αυτή, εκτιμώντας ότι «το Ισραήλ δεν σέβεται όλους τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας».

«Το Ισραήλ επιτρέπει μόνο μερικώς (την είσοδο) ανθρωπιστικής βοήθειας», τόνισε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι «έτοιμες» να συμμετάσχουν στη διεθνή δύναμη που θα αναπτυχθεί στη Γάζα και η οποία αναμένει το πράσινο φως της ισραηλινής κυβέρνησης.

«Είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας. Η Τουρκία είναι ένας από τους αρχιτέκτονες της κατάπαυσης του πυρός και έχει υπογράψει τη συμφωνία. Έχουμε ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες και περιμένουμε», εξήγησε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι μπορεί να ασκήσει βέτο στα μέλη της διεθνούς δύναμης που θα αναλάβει να εγγυάται για την ασφάλεια στον παλαιστινιακό θύλακα μετά το τέλος του πολέμου.

«Αναφορικά με το ζήτημα των διεθνών δυνάμεων έχουμε επισημάνει ξεκάθαρα ότι το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες είναι απαράδεκτες για εμάς», είπε ο Νετανιάχου ο οποίος αντιτίθεται κυρίως στην ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων, καθώς η Τουρκία έχει στενούς δεσμούς με τη Χαμάς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

