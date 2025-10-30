«Ετοιμες» οι ΗΠΑ να πουλήσουν περισσότερο πετρέλαιο και αέριο στην Κίνα

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, δήλωσε σήμερα, ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πουλήσουν περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Κίνα, εφόσον το Πεκίνο μειώσει τις αγορές ενέργειας από τη Ρωσία, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television ο Ράιτ υπενθύμισε ότι η Αμερική είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο, ενώ η Κίνα ο μεγαλύτερος εισαγωγέας, γεγονός που αφήνει «πάρα πολύ χώρο για αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες» ανάμεσα σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον.

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ασία τις επόμενες εβδομάδες ή και νωρίτερα ακόμη, μετά το ταξίδι που πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ήπειρο.

Στη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Τραμπ δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επίσης σε ανάρτησή του στο Truth Social επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια «πολύ μεγάλης κλίμακας» συναλλαγή που αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην Αλάσκα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος.

Τέλος όσον αφορά την Νότια Κορέα, ο Αμερικανός ΥΠΕΝ, δήλωσε ότι «υπάρχει μεγάλο περιθώριο να ενισχύσουν οι ΗΠΑ τον ρόλο τους ως προμηθευτές φυσικού αερίου, πετρελαίου ακόμη και πυρηνικής τεχνολογίας».