Χαμάς: Θα παραδώσουμε στο Ισραήλ ακόμη δύο σορούς ομήρων

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει έως τώρα επιστρέψει τα λείψανα 15 εκ των 28 νεκρών που βρίσκονταν στη Γάζα.

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 15:53

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραδώσει στο Ισραήλ στις 16.00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας δύο σορούς ομήρων που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζα, στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κάσαμ ανακοίνωσαν στον λογαριασμό τους στο Telegram ότι θα παραδώσουν τις σορούς «δύο Ισραηλινών κρατουμένων». Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει έως τώρα επιστρέψει τα λείψανα 15 εκ των 28 νεκρών που βρίσκονταν στη Γάζα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

