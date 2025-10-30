#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σίρσκι: Η Ουκρανία στέλνει ενισχύσεις στο Ποκρόφσκ

Η Ουκρανία λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της σταθερότητας των αμυντικών δυνάμεων στο Ποκρόφσκ και στοχεύει στην ενίσχυση του εφοδιασμού, δήλωσε ο αρχιστράτηγος της Ουκρανίας.

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 17:06

Η Ουκρανία εντείνει τις προσπάθειες της για την άμυνα του στρατηγικού κόμβου του Πoκρόφσκ, επιδιώκοντας να διασφαλίσει την υποστήριξη των οδών ανεφοδιασμού και εκκένωσης και να εκδιώξει το ρωσικό πεζικό που διεισδύει στην πόλη, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του στρατού.

Ο Ολεξάντρ Σίρσκι είπε ότι επισκέφθηκε την περιοχή για να συναντήσει τα στρατεύματα του καθώς η Ρωσία- σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της στην Ουκρανία- συνέχισε να εντείνει τις επιθέσεις της.

Ο Σίρσκι διέψευσε τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι οι δυνάμεις της έχουν παγιδεύσει τα ουκρανικά στρατεύματα μέσα στο προπύργιο αυτό στα ανατολικά. «Το εχθρικό πεζικό, αποφεύγοντας τις μάχες, συγκεντρώνεται σε αστικές περιοχές και αλλάζει τοποθεσίες, επομένως το κύριο καθήκον είναι να το εντοπίσει και να το καταστρέψει», δήλωσε ο Σίρσκι μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Την Κυριακή, το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 200 Ρώσοι στρατιωτικοί εισήλθαν στην πόλη σε ξεχωριστές ομάδες, καθώς μαίνονταν ανταλλαγές πυρών με μικρά όπλα στον πρώην κόμβο εφοδιασμού. Η Ουκρανία λαμβάνει μέτρα για την «ενίσχυση της σταθερότητας των αμυντικών δυνάμεων» στην πόλη και στοχεύει στην ενίσχυση του εφοδιασμού, βελτιώνοντας την άμυνα των οδών εφοδιασμού και εκκένωσης, δήλωσε ο Σίρσκι.

«Η κύρια προτεραιότητα είναι να σώσουμε τις ζωές των στρατιωτών μας», είπε.

Ο εφοδιασμός της πόλης ήταν περίπλοκος λόγω των ρωσικών FPV drones «αλλά εφικτός», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Facebook το 7ο Σώμα Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας που επιχειρεί στην περιοχή. Η ταξιαρχία πρόσθεσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε κυρίως πεζικό για να επιτεθεί στο Πακρόβσκ, αλλά ανέπτυξε επίσης οπλισμένα οχήματα για να προωθηθεί στο Μίρνοχραντ, περίπου 6 χλμ. βορειοανατολικά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

