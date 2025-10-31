Kia: Πλήγμα $842 εκατ. λόγω δασμών στο τρίτο τρίμηνο

Η νοτιοκορεάτικη αυτοκινητοβιομηχανία Kia ανακοίνωσε, ότι οι αμερικανικοί δασμοί της κόστισαν $842 εκατ. το τρίτο τρίμηνο, προειδοποιώντας ότι ο αντίκτυπός τους θα παραμείνει σημαντικός και το τελευταίο τρίμηνο του έτους, παρόλο που η Σεούλ και η Ουάσινγκτον κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν θεαματικά (-49%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, φτάνοντας μόλις τα $1,04 δισ. όταν κατά μέσο όρο οι αναλυτές ανέμεναν $1,53 δισ. Το παράδοξο είναι ότι την ίδια περίοδο η εταιρεία κατέγραψε τα υψηλότερα έσοδα που έχει σημειώσει ποτέ σε τρίτο τρίμηνο, ενώ και οι αποστολές οχημάτων της ανήλθαν σε επίπεδο ρεκόρ (785.137 μονάδες).

Αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικό ήταν το πλήγμα των δασμών και για τη Hyundai Motor Co, θυγατρική της Kia, το οποίο ανήλθε σε $1,25 δισ. το τρίτο τρίμηνο.

Παρόλο που οι ΗΠΑ συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς στις κορεατικές εισαγωγές στο 15% από 25%, ο διευθυντής της Kia, Kim Seung Jun, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αυτά θα γίνουν αισθητά από το 2026, καθώς ο νέος συντελεστής θα αντικατοπτρίζεται στις πωλήσεις που ξεκινούν τον Δεκέμβριο.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο η Kia περιμένει ανάκαμψη της κερδοφορίας της το τελευταίο τρίμηνο του έτους, ακόμη και αν το κόστος των δασμών παραμείνει υψηλό. Την αισιοδοξία της αυτή η αυτοκινητοβιομηχανία αποδίδει στην ισχυρή ζήτηση για τα οχήματά της σε ΗΠΑ και Ευρώπη, καθώς και στην προγραμματισμένη κυκλοφορία νέων ηλεκτρικών μοντέλων.

Σημειώνεται τέλος ότι τόσο η Hyundai όσο και η Kia έχουν αυξήσει την παραγωγή αυτοκινήτων στα εργοστάσιά τους στην Αλαμπάμα και την Τζόρτζια εμπλουτίζοντας παράλληλα τη σειρά των υβριδικών τους οχημάτων για να καλύψουν τη ζήτηση στη Βόρεια Αμερική. Οι εταιρείες έχουν επίσης εισάγει μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων τοπικά σχεδιασμένα ή παραγόμενα στην Ευρώπη, την Ινδία και την Κίνα.