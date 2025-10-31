#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται στη Βραζιλία και το Μεξικό την προσεχή εβδομάδα

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται από τις 5 έως τις 6 Νοεμβρίου στη Βραζιλία για να συμμετάσχει κυρίως σε συνάντηση αρχηγών κρατών που θα διεξαχθεί στην πόλη Μπελέμ, λιμάνι της Αμαζονίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται στη Βραζιλία και το Μεξικό την προσεχή εβδομάδα

Δημοσιεύθηκε: 31 Οκτωβρίου 2025 - 21:07

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα κάνει δύο ταξίδια την προσεχή εβδομάδα στη Λατινική Αμερική, αρχικά στη Βραζιλία, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της COP30, και μετά στο Μεξικό όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη, ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ.

Λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από την COP30, την ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ για τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου, ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται από τις 5 έως τις 6 Νοεμβρίου στη Βραζιλία για να συμμετάσχει κυρίως σε συνάντηση αρχηγών κρατών που θα διεξαχθεί στην πόλη Μπελέμ, λιμάνι της Αμαζονίας.

Ο Μακρόν θα μεταβεί στις 5 Νοεμβρίου στο Σαλβαδόρ ντε Μπαΐα για να "επιβεβαιώσει την πυκνότητα της συνεργασίας μας με τη Βραζιλία" αλλά και να "γιορτάσει και να εργαστεί με τη Μπραζίλια για μια επαναπροσδιορισμένη διατλαντική σχέση, με τη συμμετοχή των Αφρικανών εταίρων μας", εξήγησε το Ελιζέ.

Για τον σκοπό αυτό, ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφτεί τη γκαλερί του φωτογράφου Πιέρ Βερζέ, μιας "εμβληματικής μορφής του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών και των αφροατλαντικών πολιτισμών". 'Η ακόμη την έκθεση "Είμαι ένας μαύρος ποταμός", της οποίας η επιμελήτρια, η Γαλλοσενεγαλέζα Σαλιμά Ταντιόπ, διαμένει στη Βίλα Φατουμπί, ένα πρόγραμμα διατλαντικών ανταλλαγών που συνδέει καλλιτέχνες, φορείς, φεστιβάλ και πολιτιστικές δομές στη Γαλλία, τη Βραζιλία και την Αφρική.

Τη βραδιά της 6ης Νοεμβρίου, ο Μακρόν θα φύγει από τη Μπελέμ για να μεταβεί στο Μεξικό έως την 7η Νοεμβρίου. Θα είναι η πρώτη του επίσημη επίσκεψη μετά την ανάληψη των καθηκόντων της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ, πριν από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, η άφιξη του Γάλλου προέδρου θα έχει στόχο την ενίσχυση των πολιτικών και στρατηγικών δεσμών μεταξύ της Γαλλίας και του Μεξικού --σεβασμός της πολυμέρειας, δεσμεύσεις στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, διεθνής αλληλεγγύη, φεμινιστική διπλωματία-- αλλά και στην εμβάθυνση των οικονομικών τους δεσμών.

Η Γαλλία, με την επίσκεψη αυτή, θέλει συγκεκριμένα να ενισχύσει την ελκυστικότητά της στις μεγάλες μεξικανικές εταιρίες, και να προωθήσει έργα και επενδύσεις σε μεγάλες γαλλικές εταιρίες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δικάζονται σήμερα 10 άτομα για σεξιστικό cyber bullying κατά της Μπριζίτ Μακρόν

Η Γαλλία θα παραδώσει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster και αεροσκάφη Mirage στην Ουκρανία

Δημοψήφισμα για το συνταξιοδοτικό σκέφτονται Μακρόν-Λεκορνί

Μακρόν: Στο τραπέζι Πούτιν-Τραμπ να καθίσει και η Ευρώπη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο