NASA προς Κιμ Καρντάσιαν: Πήγαμε στη Σελήνη έξι φορές μέχρι τώρα

Με μια σπουδή που μαρτυρά την επιρροή της Κιμ Καρντάσιαν στον κόσμο, ο επικεφαλής της NASA αισθάνθηκε υποχρεωμένος αυτήν την εβδομάδα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, όταν η «βασίλισσα» των ριάλιτι σόου δήλωσε οτι πιστεύει την παλιά θεωρία συνωμοσίας, σύμφωνα με την οποία η προσσελήνωση του Apollo 11, το 1969, ήταν σκηνοθετημένη.

Σε ένα νέο επεισόδιο του οικογενειακού ριάλιτι «The Kardashians», η σταρ του σόου είπε ότι πιστεύει ότι η προσσελήνωση των αστροναυτών Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν είναι μύθος. Αυτό που την έπεισε, είπε, ήταν ένα βίντεο που είδε στο διαδίκτυο με μια συνέντευξη του Όλντριν. Κατά τη δική της ερμηνεία, όσα είπε σε αυτή τη συνέντευξη ο Όλντριν σημαίνουν ότι η προσσελήνωση δεν συνέβη ποτέ.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έχει διατυπωθεί πολλές φορές η εικασία ότι η αποστολή την οποία είδαν ζωντανά δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσμο, δεν ήταν αληθινή. Αυτή η θεωρία συνωμοσίας με τα χρόνια ξεθώριασε, όμως ο Σον Ντάφι, ο υπουργός Μεταφορών και ασκών καθήκοντα διευθυντή της NASA, έσπευσε να την καταρρίψει, αφού η Καρντάσιαν είπε σε 4 εκατομμύρια τηλεθεατές ότι υιοθετεί αυτήν την ιδέα.

«Ναι, Κιμ Καρντάσιαν, πήγαμε στη Σελήνη… 6 φορές» έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Στην πραγματικότητα, πρόσθεσε, οι ΗΠΑ επιστρέφουν στη Σελήνη υπό την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Για το 2026 είναι προγραμματισμένη η αποστολή Artemis II, με την οποία αστροναύτες θα κάνουν ένα 10ημερο ταξίδι στη Σελήνη και τη επόμενη χρονιά, το 2027, με άλλη αποστολή, θα γίνει ξανά προσσελήνωση.

«Κερδίσαμε την τελευταία κούρσα του διαστήματος και θα κερδίσουμε και αυτήν επίσης», έγραψε ο Ντάφι.

Η Καρντάσιαν αναφερόταν σε ένα βίντεο στο οποίο ο Όλντριν, 95 ετών σήμερα, ρωτήθηκε ποια ήταν η «πιο τρομακτική στιγμή» κατά τη διάρκεια της αποστολής. Διαβάζοντας από το κινητό της τηλέφωνο, η Καρντάσιαν είπε ότι ο Ολντριν απάντησε: «Δεν υπήρξε τρομακτική στιγμή, επειδή δεν συνέβη». Η σταρ και επιχειρηματίας πρόσθεσε ότι «επομένως, νομίζω ότι δεν συνέβη».

Το σχόλιο του Όλντριν φαίνεται ότι έχει απομονωθεί, εκτός του πλαισίου αναφοράς του, από μια εμφάνισή του, το 2015, στη βρετανική Ένωση της Οξφόρδης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ένας θεατής τον ρώτησε «ποια ήταν η πιο τρομακτική στιγμή του ταξιδιού». Ο αστροναύτης δίστασε, σήκωσε τα χέρια σαν να απορρίπτει την ερώτηση και απάντησε: «Η τρομακτικότερη; Δεν συνέβη. Θα μπορούσε να είναι τρομακτικό», υποδηλώνοντας ότι τίποτα τρομακτικό δεν συνέβη.

Στη συνέχεια, κάποιος από το κοινό τον ρώτησε για έναν ελαττωματικό διακόπτη και εκείνος περιέγραψε το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια της αποστολής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters