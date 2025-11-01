#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Μαρκ Κάρνεϊ παραδέχτηκε ότι απολογήθηκε για διαφήμιση κατά των δασμών η οποία περιελάμβανε ομιλία του Ρέιγκαν. Τόνισε ότι θέλει νέα εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Δείτε την επίμαχη διαφήμιση (vid).

«Συγνώμη» ζήτησε από τον Τραμπ ο πρωθυπουργός Καναδά

Δημοσιεύθηκε: 1 Νοεμβρίου 2025 - 11:01

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, επιβεβαίωσε ότι ζήτησε συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για μια τηλεοπτική διαφήμιση που αντιτίθεται στους δασμούς, ενώ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί μια καλύτερη εμπορική συμφωνία με τον νότιο γείτονά του.

Ο Τραμπ ακύρωσε τις διαπραγματεύσεις την περασμένη εβδομάδα, μετά την προβολή από την επαρχία του Οντάριο μιας διαφήμισης κατά των δασμών στις ΗΠΑ, η οποία βασίστηκε σε μια ραδιοφωνική ομιλία του πρώην προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν από το 1987. Ο Τραμπ απείλησε επίσης με επιπλέον δασμούς 10% στον Καναδά.

«Ζήτησα συγγνώμη από τον πρόεδρο», δήλωσε ο Κάρνεϊ στους δημοσιογράφους σήμερα Σάββατο στο Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Κάρνεϊ είπε ότι είδε τη διαφήμιση πριν από την προβολή της και ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, να μην προχωρήσει με την προβολή της. «Δεν είναι κάτι που θα έκανα», είπε ο Κάρνεϊ, αναφερόμενος στη διαφήμιση.

«Είμαι ο υπεύθυνος, ως πρωθυπουργός, για τις σχέσεις με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι έλαβε συγγνώμη από τον Κάρνεϊ, αλλά υπονόησε ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν θα ξαναρχίσουν.

Δείτε την επίμαχη διαφήμιση με την ομιλία Ρήγκαν κατά των δασμών:

