#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κένυα: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 31 αγνοούμενοι σε κατολίσθηση

Ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε αεροφωτογραφίες της περιοχής που δείχνουν μεγάλες καταστροφές. Δήλωσε ότι συντονίζει τις προσπάθειες διάσωσης με την κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων η αεροδιακομιδή των τραυματιών.

Κένυα: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 31 αγνοούμενοι σε κατολίσθηση

Δημοσιεύθηκε: 1 Νοεμβρίου 2025 - 20:25

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 31 φέρονται ως αγνοούμενοι στη δυτική Κένυα μετά την κατολίσθηση που προκλήθηκε χθες Παρασκευή (31/10) από τις καταρρακτώδεις βροχές, όπως σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας.

«Αναστείλαμε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για σήμερα», ωστόσο αυτές θα ξαναρχίσουν αύριο, Κυριακή, έγραψε ο Κιπτσούμπα Μουρκόμεν στην πλατφόρμα X.

Ο υπουργός ζήτησε από «τους πολίτες που ζουν κοντά σε ποτάμια που έχουν εποχική ροή και σε περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις τη χθεσινή νύχτα να πάνε σε πιο ασφαλή μέρη».

Εκτός από τους 21 νεκρούς και τους 30 ανθρώπους που φέρονται ως αγνοούμενοι, ο Μουρκόμεν έκανε λόγο για 25 ανθρώπους που τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην πόλη Ελντορέτ στη δυτική Κένυα.

Ο κενυατικός Ερυθρός Σταυρός δημοσίευσε αεροφωτογραφίες της περιοχής που δείχνουν μεγάλες κατολισθήσεις. Δήλωσε ότι συντονίζει τις προσπάθειες διάσωσης με την κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων η αεροδιακομιδή των τραυματιών.

«Η πρόσβαση σε ορισμένες από τις πληγείσες περιοχές παραμένει εξαιρετικά δύσκολη λόγω των πλημμυρών και των αποκλεισμένων δρόμων», έγραψε σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα X.

Πέρυσι, η περίοδος των βροχών, που είχε επιδεινωθεί από το φαινόμενο Ελ Νίνιο, είχε φονικές συνέπειες στην ανατολική Αφρική: στην Κένυα, αλλά και στις γειτονικές της χώρες, την Τανζανία, την Αιθιοπία και την Ουγκάντα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Interamerican: Πρωτοβουλία Packmen Project για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Κυκλώνας Μελίσα: Πάνω από 30 οι νεκροί σε Αϊτή, Τζαμάικα, Δομινικανή Δημοκρατία, Παναμά

ΕΑΤ: Έναρξη του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές στη Θεσσαλία

Ισπανία: Εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων από τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο