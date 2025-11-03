Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν, τουλάχιστον 10 νεκροί

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 260 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 6,3 Ρίχτερ που είχε επίκεντρο κοντά στην πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ στην περιοχή Χίντου Κους του βορείου Αφγανιστάν, με τον αριθμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 28 χλμ. κοντά στο Μαζάρ-ε Σαρίφ, το οποίο έχει πληθυσμό περίπου 523.000 κατοίκους.

«Συνολικά 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν και επτά έχασαν τη ζωή τους και μεταφέρθηκαν σε κέντρα υγείας μέχρι σήμερα το πρωί», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Σαμίμ Τζογιάντα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Σαμανγκάν, μια ορεινή επαρχία στο βόρειο Αφγανιστάν κοντά στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ.

Ο απολογισμός βασίστηκε σε αναφορές νοσοκομείων που συγκεντρώθηκαν μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, πρόσθεσε.

Το υπουργείο Άμυνας των Ταλιμπάν ανέφερε ότι οι επαρχίες Μπαλχ και Σαμανγκάν επλήγησαν πιο πολύ με αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών πολιτών.

Στρατιωτικές ομάδες διάσωσης και εκτάκτων αναγκών έφτασαν αμέσως στην περιοχή και άρχισαν επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων, μεταφοράς τραυματιών και παροχής βοήθειας στις πληγείσες οικογένειες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαρφάτ Ζαμάν Zaman, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί.

«Ομάδες υγείας έχουν φτάσει στην περιοχή και όλα τα κοντινά νοσοκομεία έχουν τεθεί σε ετοιμότητα», δήλωσε ο Ζαμάν σε δήλωση.

Η USGS εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό στο σύστημα PAGER, το οποίο είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που παράγει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των σεισμών και ανέφερε ότι «είναι πιθανό να υπάρχουν σημαντικές απώλειες και η καταστροφή ενδέχεται να είναι εκτεταμένη».

Ο σεισμός κατέστρεψε μέρος του ιερού ναού του Μαζάρ-ι-Σαρίφ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της επαρχίας Μπαλχ, Χατζί Ζαΐντ, αναφερόμενος στο Μπλε Τζαμί.

Βίντεο από τις προσπάθειες διάσωσης ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια και εικόνες από τα συντρίμμια των κτηρίων μοιράστηκαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ένα βίντεο έδειχνε διασώστες να βγάζουν από τα ερείπια κάτι που έμοιαζε με σορούς.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως το βίντεο και τις εικόνες.

Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά από σεισμό και μια σειρά μετασεισμών που έπληξαν το Αφγανιστάν τον τον Αύγουστο, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε σεισμούς, καθώς η χώρα βρίσκεται πάνω σε δύο μεγάλα ενεργά ρήγματα που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές.

Το 2015, ένας σεισμός έπληξε το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σκοτώνοντας αρκετές εκατοντάδες ανθρώπους στη χώρα Αφγανιστάν και στο γειτονικό βόρειο Πακιστάν. Ένας άλλος σεισμός το 2023 σκότωσε τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους.

Πηγή: Reuters, ertnews.gr