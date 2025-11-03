O Μπάμπις σχηματίζει κυβέρνηση συνασπισμού με ακροδεξιά κόμματα στην Τσεχία

Ο λαϊκιστής Αντρέι Μπάμπις (Andrej Babiš), υπέγραψε τη Δευτέρα συμφωνία κυβερνητικής συνεργασίας με το ακροδεξιό κόμμα Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία (SPD) και το δεξιό κόμμα Οι Αυτοκινητιστές για τον Εαυτό τους (Motoristé sobě).

Όπως μεταδίδει το Politico, ο συνασπισμός θα διαθέτει 108 από τις 200 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το κόμμα του Μπάμπις, ANO, κατέχει 80 έδρες, το SPD έχει 15 και οι Αυτοκινητιστές 13.

Ο Μπάμπις είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, του οποίου η επιτυχία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές έχει προκαλέσει ανησυχία στις Βρυξέλλες, λόγω των αντισυστημικών συμμαχιών που ενδέχεται να σχηματίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παρά τις εγχώριες ανησυχίες για πιθανή σύγκρουση επιχειρηματικών συμφερόντων, ο πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ (Petr Pavel) ανέθεσε την περασμένη εβδομάδα στον Μπάμπις την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ένα βήμα προς τον επίσημο διορισμού του ως πρωθυπουργού.

Μετά τις εκλογές της Τσεχίας στις αρχές Οκτωβρίου, το κόμμα των Αυτοκινητιστών που στηρίζεται κυρίως σε ψηφοφόρους λάτρεις των αυτοκινήτων βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν ο υποψήφιος υπουργός Εξωτερικών του κόμματος, Φίλιπ Τουρέκ (Filip Turek), ενεπλάκη σε σκάνδαλο λόγω φερόμενων ρατσιστικών, σεξιστικών και ομοφοβικών σχολίων που είχαν δημοσιευθεί στον λογαριασμό του στο Facebook πριν εισέλθει στην πολιτική. Ο Τουρέκ αρνήθηκε ότι ήταν ο συντάκτης των αναρτήσεων, σε βίντεο που ανάρτησε στο Facebook.

Ο πιθανός υπουργός Περιβάλλοντος και επικεφαλής των Αυτοκινητιστών, Πετρ Ματσίνκα (Petr Macinka), προκάλεσε επίσης έντονες αντιδράσεις αφού υποβάθμισε την ανθρώπινη συμβολή στην κλιματική αλλαγή, ισχυριζόμενος ότι πρόκειται για «καθαρή προπαγάνδα».

Μόλις σχηματιστεί συνασπισμός τουλάχιστον 101 εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Πράγας, ο πρόεδρος διορίζει τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς που προτείνει εκείνος. Ωστόσο, η κυβέρνηση πρέπει να κερδίσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο εντός 30 ημερών.