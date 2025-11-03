Κομισιόν για συμμετοχή Τουρκίας στο SAFE: Καμία εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επανάλαβε σήμερα (3/11) ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει αιτήσεις για πλήρη συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE από την Τουρκία και τη Νότια Κορέα.

Όπως είπε, δεν έχει ληφθεί απόφαση από την Κομισιόν και δεν έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες. Τι σημαίνει αυτό; Ότι για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει πρώτα η Κομισιόν να υιοθετήσει μια σύσταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή να δώσει εντολή και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό δεν έχει γίνει, σε αντίθεση με τη συμμετοχή άλλων τρίτων χωρών, όπως του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου, που βρίσκονται σε φάση διαπραγματεύσεων.

«Η προσοχή μας είναι στραμμένη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε ο Τόμας Ρενιέρ, υπεύθυνος Τύπου για αμυντικά θέματα της Κομισιόν.

Ο ίδιος ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το ρόλο της Γερμανίας, καθώς και για την πίεση του χρόνου, δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι στο τέλος Νοεμβρίου.

Ο κ. Ρενιέρ απάντησε «χρειαζόμαστε χρόνο για να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις. Το SAFE είναι ακόμα ένα πολύ πρόσφατο πρόγραμμα, και τα κράτη-μέλη μας λαμβάνουν προσωρινές κατανομές. Είμαστε ήδη σε διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία δεν είναι σημαντικός εταίρος ή ότι δεν διαθέτει ισχυρές αμυντικές δυνατότητες. Έχουμε λάβει τις επίσημες αιτήσεις και τις εξετάζουμε. Μια απόφαση θα ληφθεί όταν θα είμαστε σε θέση να την πάρουμε».

