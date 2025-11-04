#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σχεδόν 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Φιλιππίνες: Στους 40 οι νεκροί από τον τυφώνα Καλμάγκι

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 21:31

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο των Φιλιππίνων συνετρίβη σήμερα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μέλη του πληρώματος ενώ βρισκόταν σε αποστολή παροχής βοήθειας για τις καταστροφές που έχουν υποστεί πολλές περιοχές στο κέντρο της χώρας από το πέρασμα του ισχυρού τυφώνα Καλμάγκι, που έχει προκαλέσει τον θάνατο σε 40 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Ο φιλιππινέζικος στρατός ανακοίνωσε ότι μια αποστολή έρευνας ανέσυρε έξι πτώματα που πιστεύεται είναι αυτά του πιλότου και των άλλων μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου Huey στο νησί Μιντανάο.

Ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα αυξήθηκε σε 39 στο νησί Τσεμπού, δήλωσε αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης, στον τελευταίο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Οι θάνατοι οφείλονται σε πνιγμούς και σε πτώση συντριμμιών, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πόλεις ολόκληρες στο νησί Τσεμπού έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

