Μακρόν: Μια χώρα δεν γίνεται πιο ευτυχισμένη περιορίζοντας τους «πρωταθλητές» της

Tην αύξηση των φόρων στις πολυεθνικές εταιρείες που ψήφισε η Βουλή στηλίτευσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 20:21

Σαφείς αποστάσεις από την τάση υπέρ της αύξησης της φορολόγησης, που κυριαρχεί στους κόλπους της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, κυρίως δε στους χώρους της ακροδεξιάς και της αριστεράς, έλαβε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Δεν κάνεις μια χώρα πιο ευτυχισμένη εμποδίζοντας τους πρωταθλητές της να κατακτήσουν νέες αγορές», δήλωσε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους κατά τη διάρκεια παρέμβασης του σε Συνέδριο Ναυτιλιακής Οικονομίας, που πραγματοποιήθηκε στη περιοχή της Λα Ροσέλ.

«Το γνωρίζετε αυτό εδώ, εσείς που έχετε πρωταθλητές στη ναυσιπλοΐα, πρωταθλητές στην ιστιοπλοΐα, πρωταθλητές στις εμπορευματικές μεταφορές. Κάθε φορά που προσπαθήσαμε να πούμε στη Γαλλία (...) ότι πρέπει να υποχωρήσουμε και να μην θέλουμε πλέον την ανοιχτή θάλασσα, κάναμε λάθος», είπε στην ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος, στηλιτεύοντας εμμέσως πλην σαφώς το γεγονός ότι με τις ψήφους των κομμάτων της αριστεράς και του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, η γαλλική Εθνοσυνέλευση την περασμένη εβδομάδα ψήφισε αρκετές τροπολογίες που αυξάνουν τους φόρους στις πολυεθνικές εταιρείες.

