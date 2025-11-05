#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Toyota «γκρεμίζεται» μετά τις απογοητευτικές προβλέψεις

Η μετοχή της κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο (-5%), καθώς οι προβλέψεις της για τα ετήσια κέρδη απογοήτευσαν τους επενδυτές. Οι δασμοί του Τραμπ συνεχίζουν να πιέζουν τα αποτελέσματά της.

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 09:09

Οι μετοχές της Toyota Motor σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο, αφού οι ετήσιες προβλέψεις κερδών της αυτοκινητοβιομηχανίας απογοήτευσαν τους επενδυτές, μία ένδειξη ότι οι επιπτώσεις των δασμών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στα κέρδη της.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο ανακοίνωσε ότι αναμένει λειτουργικά έσοδα ύψους 3,4 τρισεκατομμυρίων γεν (22 δισεκατομμύρια δολάρια) για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο του 2026.

Το ποσό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη των 3,2 τρισεκατομμυρίων γεν, αλλά χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις των 3,9 τρισεκατομμυρίων γεν, με αποτέλεσμα οι μετοχές της εταιρείας στο Τόκιο να υποχωρήσουν κατά 5%.

Ενώ η Toyota προσπάθησε να παρουσιάσει μια πιο αισιόδοξη εικόνα για το υπόλοιπο του έτους, τα αποτελέσματα υπογράμμισαν τις ήδη σημαντικές επιπτώσεις των δασμών του Τραμπ. Συνολικά, τα λειτουργικά έσοδα του πρώτου εξαμήνου μειώθηκαν σε 2 τρισεκατομμύρια γεν από περίπου 2,5 τρισεκατομμύρια γιεν ένα χρόνο νωρίτερα, με πτώση 27% το δεύτερο τρίμηνο.

