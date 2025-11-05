#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σε διαφορετική περίπτωση οι στρατιώτες δεν θα έχουν καμία πιθανότητα επιβίωσης, καθώς έχουν παγιδευτεί και η θέση τους επιδεινώνεται ραγδαία, σύμφωνα με τη Μόσχα.

Ρωσικό ΥΠΑΜ: Να παραδοθούν για να σωθούν οι ουκρανικές μονάδες σε Ποκρόφκ-Κουπιάνσκ

Δημοσιεύθηκε: 5 Νοεμβρίου 2025 - 11:55

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα πως τα ουκρανικά στρατεύματα στις πόλεις Ποκρόφσκ και Κουπιάνσκ τις οποίες σφυροκοπά έχουν περικυκλωθεί και θα πρέπει να παραδοθούν, καθώς δεν έχουν πιθανότητα επιβίωσης σε διαφορετική περίπτωση.

Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει το Ποκρόφσκ, την επονομαζόμενη «πύλη προς το Ντονέτσκ», από το 2024 στο πλαίσιο της προσπάθειας να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, περίπου το 10% της οποίας, ή 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ελέγχουν ακόμη οι ουκρανικές δυνάμεις.

Σε μια αλλαγή από τις μετωπικές επιθέσεις που οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εναντίον άλλων πόλεων, η Ρωσία επιδόθηκε σε κινήσεις τανάλιας προκειμένου να περικυκλώσει σχεδόν τις ουκρανικές δυνάμεις τόσο στο Ποκρόφσκ όσο και στο Κουπιάνσκ ενώ μικρές μονάδες υψηλής κινητικότητας καθώς και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) διαταράσσουν την επιμελητεία και προκαλούν χάος πίσω από τις ουκρανικές γραμμές.

Οι τακτικές της Ρωσίας και στις δύο τοποθεσίες δημιούργησαν αυτό που Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ αποκαλούν γκρίζα ζώνη ασάφειας όπου καμία πλευρά δεν ασκεί πλήρη έλεγχο, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους Ουκρανούς να την υπερασπιστούν.

Χάρτες του πεδίου της μάχης δείχνουν πως οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται τώρα λίγα χιλιόμετρα πριν από την πλήρη περικύκλωση του Ποκρόφσκ, το οποία η Ρωσία αποκαλεί Κρασνοαμέισκ, ελέγχουν ένα σημαντικό τμήμα του Κουπιάνσκ και προωθούνται στον κύριο δρόμο προς την πόλη.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αντέκρουσε αμέσως τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχθές, Δευτέρα, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προσπαθούν να εκκαθαρίσουν μόλις 60 Ρώσους στρατιώτες, όπως ισχυρίστηκε, στο Κουπιάνσκ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε πως ουκρανικές μονάδες έχουν παγιδευθεί σε «καζάνια» και πως οι θέση τους επιδεινώνεται ραγδαία ενώ οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται «μη αφήνοντας άλλη πιθανότητα στους Ουκρανούς στρατιώτες να σωθούν εκτός από την εκούσια παράδοσή τους».

Πριν από λίγο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι Ρώσοι στρατιώτες προωθούνται βόρεια και εμπόδισαν πολλές προσπάθειες των Ουκρανών να σπάσουν την περικύκλωση του Ποκρόφσκ.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια στον φονικότερο πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει όλο το Ντονμπάς και προωθείται στις περιφέρειες του Χαρκίβ και του Ντνιποπετρόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Ο ρωσικός στρατός ισχυρίζεται ότι κατέχει τώρα περισσότερο από το 19% της Ουκρανίας, ή περίπου 116.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Φιλοουκρανικοί χάρτες δείχνουν πως η Ρωσία έχει καταλάβει περισσότερα από 3.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους μέχρι τώρα φέτος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

