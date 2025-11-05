Σουδάν: Οι ΗΠΑ απειλούν να αποσύρουν την υποστήριξή τους στη δυναμη του ΟΗΕ στην Αμπιέι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν όρους σήμερα για τη συνέχιση της υποστήριξής τους στην ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στην Αμπιέι, αμφισβητούμενο έδαφος μεταξύ του Σουδάν και του Νοτίου Σουδάν.

"Αναγνωρίζουμε ότι το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν αντιμετωπίζουν ιστορικές και σημαντικές εσωτερικές προκλήσεις και αστάθεια. Αυτό δεν απαλλάσσει τις αρχές από τις ευθύνες τους να τηρούν τις βασικές δεσμεύσεις τους στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας του 2011", δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Μάικ Βαλτς σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Το καθεστώς της Αμπιέι δεν έχει ρυθμιστεί μετά την ανεξαρτησία του Νοτίου Σουδάν το 2011. Οι συγκρούσεις είναι συχνές σε αυτή την πλούσια σε πετρέλαιο συνοριακή περιοχή, όπου χιλιάδες κυανόκρανοι έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (Fisnua), η θητεία της οποίας λήγει στις 15 Νοεμβρίου.

Ο ΟΗΕ καταγγέλλει κυρίως την παρουσία σε αυτή την υποτίθεται αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή δυνάμεων του Νότιου Σουδάν και Σουδανών παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, που εμπλέκονται σε πόλεμο για την εξουσία στο Σουδάν από το 2023.

"Ο πληθυσμός της Αμπιέι περιμένει εδώ και 14 χρόνια τη θέσπιση προσωρινών διοικητικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής αστυνομικής υπηρεσίας και του καθορισμού του τελικού καθεστώτος της Αμπιέι", δήλωσε ο Αμερικανός πρεσβευτής.

"Η συνέχιση της αδράνειας εκ μέρους των (εμπλεκομένων) πλευρών και η αποδυνάμωση της ειρηνευτικής συμφωνίας και της εντολής της Fisnua εγείρουν σημαντικές αμφιβολίες για τη διατήρηση της υποστήριξης των ΗΠΑ στην εντολή της Fisnua, εκτός εάν το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν επιδείξουν απτή και άμεση πρόοδο", τόνισε.

Ο Αμερικανός πρέσβης έθεσε "προϋποθέσεις" που αφορούν την αποχώρηση όλων των ένοπλων δυνάμεων που δεν έχουν λάβει άδεια να βρίσκονται στην Αμπιέι, τη συγκρότηση κοινής αστυνομικής υπηρεσίας και τη διευκόλυνση της εφαρμογής της εντολής των κυανοκράνων.

"Το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν πρέπει στο εξής να τηρούν τις δεσμεύσεις τους προς την ειρηνευτική συμφωνία του 2011 και την εντολή της Fisnua για να εγγυηθούν την υποστήριξη των ΗΠΑ στην ανανέωση" της εντολής της αποστολής, τόνισε.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μασούν τα λόγια τους σε βάρος του ΟΗΕ και περιόρισαν σημαντικά τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό των ειρηνευτικών επιχειρήσεων.

Ισχυροί λόγω του δικαιώματος αρνησικυρίας τους, οι Αμερικανοί προέτρεψαν τους τελευταίους μήνες το Συμβούλιο να αποφασίσει τη λήξη της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στον Λίβανο το 2027 και ασκεί πίεση για να περιοριστεί η πολιτική αποστολή στην Κολομβία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ