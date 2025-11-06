ΗΠΑ: Συμφωνία με Novo Nordisk και Eli Lilly για μειωμένες τιμές φαρμάκων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τις φαρμακοβιομηχανίες Novo Nordisk και Eli Lilly προκειμένου να μειωθούν οι τιμές, που στις ΗΠΑ είναι πολύ υψηλές, των φαρμάκων τους κατά του διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε «πολύ χαρούμενος» που «οι δύο μεγαλύτερες φαρμακοβιομηχανίες του κόσμου, η Eli Llly και η Novo Nordisk, δέχτηκαν να προσφέρουν τις πιο δημοφιλείς θεραπείες αδυνατίσματος GLP-1 (…) σε τιμές σημαντικά μειωμένες». Ο Τραμπ αναφερόταν στα φάρμακα Wegony και Zepbound.

Οι θεραπείες αυτές ανήκουν σε μια νέα γενιά φαρμάκων, που αρχικά στόχευαν την αντιμετώπιση του διαβήτη. Τα φάρμακα αυτά μιμούνται τη δράση της εντερικής ορμόνης GLP-1 (γλυκανόμορφο πεπτίδιο), η οποία ρυθμίζει το σάκχαρο και την όρεξη.

Λόγω της αξιοσημείωτης απώλειας βάρους που προσφέρουν, έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλή στις ΗΠΑ, όπου περίπου το 40% των ενηλίκων πάσχει από παχυσαρκία. Ωστόσο, δεν είναι διαθέσιμα για όλους, αφού η τιμή τους μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 δολάρια μηνιαίως.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα προβλέπει ότι ορισμένες απ' αυτές τις ενέσιμες θεραπείες θα είναι σύντομα διαθέσιμες στους Αμερικανούς σε μειωμένες τιμές ή θα καλύπτονται από τα δημόσια ασφαλιστικά συστήματα (Medicaid και Medicare).

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα φάρμακα θα πωλούνται αρχικά έναντι περίπου 350 δολαρίων (300 ευρώ) τον μήνα από τον ιστότοπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Η τιμή μπορεί να πέσει στα 150 δολάρια για τις από του στόματος χορηγούμενες θεραπείες, που βρίσκονται τώρα στο στάδιο της έγκρισης.

Σε αντάλλαγμα, οι φαρμακοβιομηχανίες θα απαλλαγούν από τους δασμούς και τα σκευάσματά τους θα εγκρίνονται με ταχείες διαδικασίες από την αμερικανική υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Αυτή είναι η δεύτερη συμφωνία που πετυχαίνει η κυβέρνηση Τραμπ για τη μείωση της τιμών των φαρμάκων στις ΗΠΑ. Αφού απέτυχε να το κάνει κατά την πρώτη θητεία του, πολλαπλασίασε τους τελευταίους μήνες τα μέτρα και τις απειλές στις φαρμακοβιομηχανίες, ώστε να τις πιέσει να μειώσουν εθελοντικά τις τιμές τους, που στις ΗΠΑ είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο. Πρόσφατα, υπέγραψε παρόμοια συμφωνία με τις εταιρείες Pfizer και AstraZeneca για εκπτώσεις σε ορισμένα σκευάσματά τους.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ