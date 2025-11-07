Τραμπ: Πολύ σύντομα θα αναπτυχθεί στη Γάζα διεθνής δύναμη σταθεροποίησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι αναμένει η διεθνής δύναμη σταθεροποίησης, συντονισμένη από τις ΗΠΑ, να αναπτυχθεί πολύ σύντομα στη Γάζα, μετά από δύο χρόνια πολέμου στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Θα γίνει πολύ σύντομα. Και η κατάσταση στη Γάζα εξελίσσεται πολύ καλά», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο με ηγέτες της Κεντρικής Ασίας, αναφερόμενος στην πολυεθνική δύναμη που αναμένεται να περιλαμβάνει στρατεύματα από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν προχθές Τετάρτη σε χώρες-εταίρους τους σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προορισμένο να υποστηρίξει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης, ανακοίνωσε η αμερικανική μόνιμη αντιπροσωπεία στο διεθνή οργανισμό.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Γουόλτς συναντήθηκε με αντιπροσώπους των δέκα εκλεγμένων μελών του ΣΑ και περιφερειακών εταίρων (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία), διευκρίνισε εκπρόσωπος της αντιπροσωπείας σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας πως αυτό δείχνει την «υποστήριξη της περιφέρειας» στο σχέδιο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αρκετές χώρες έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να συμμετάσχουν στη ΔΔΣ, ιδίως η Ινδονησία, όμως επιμένουν πως πρέπει να υπάρξει εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας για να αναπτύξουν στρατεύματα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δημιουργία και η ανάπτυξή της προβλεπόταν στην πρόταση Τραμπ που οδήγησε στην κήρυξη της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός τη 10η Οκτωβρίου, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Με βάση το κείμενο, θα αποτελείται από συμμαχία κυρίως αραβικών και μουσουλμανικών κρατών και σκοπός είναι να αναπτυχθεί για να εγγυάται την ασφάλεια στις περιοχές από όπου θα αποσύρεται ο στρατός του Ισραήλ.

Πηγές: AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ