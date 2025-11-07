#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βρετανία: Αίρει τις κυρώσεις στον πρόεδρο της Συρίας αλ Σάρα

Η εξέλιξη αυτή έρχεται, αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έκανε το ίδιο, ενόψει της συνάντησής του Σύρου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα.

Βρετανία: Αίρει τις κυρώσεις στον πρόεδρο της Συρίας αλ Σάρα

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 14:04

Η Βρετανία ήρε σήμερα τις κυρώσεις που είχε επιβάλει στον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, αφού το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έκανε το ίδιο, ενόψει της συνάντησής του την ερχόμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Βρετανία ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης ότι το Λονδίνο αίρει επίσης τις κυρώσεις που στοχοθετούσαν τον υπουργό Εσωτερικών της Συρίας Άνας Χάταμπ.

Και οι δύο υπόκεινταν προηγουμένως σε οικονομικές κυρώσεις που είχαν στο στόχαστρο το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα.

Ο Σαράα, προηγουμένως γνωστός ως Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζουλάνι, έγινε πρόεδρος της Συρίας τον Ιανουάριο αφού δυνάμεις ανταρτών υπό την ηγεσία της Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) εκδίωξαν από την εξουσία τον Μπασάρ Αλ Άσαντ σε μια επίθεση-αστραπή.

Στον αλ Σάρα, που ήταν άλλοτε υψηλόβαθμο στέλεχος στην HTS και προηγουμένως συνδεόταν με την Αλ Κάιντα, επιβλήθηκαν κυρώσεις από τα Ηνωμένα Έθνη και τη Βρετανία το 2014, στις οποίες περιλαμβάνονταν ταξιδιωτική απαγόρευση, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και εμπάργκο όπλων.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ήρε τα μέτρα αυτά χθες, Πέμπτη, επικαλούμενο την έλλειψη ενεργών δεσμών ανάμεσα στην HTS και την Αλ Κάιντα. Η κίνηση αυτή έγινε εν όψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Σαράα με τον Τραμπ τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο.

Η συριακή κυβέρνηση δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί σε αίτημα για να σχολιάσει σχετικά μετά την ανακοίνωση που έκανε η Βρετανία σήμερα, ημέρα αργίας στη Συρία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βρετανία: Μόνο ένας άνδρας θεωρείται ύποπτος για την επίθεση στο τρένο

Ξήλωμα και... έξωση του Αντριου από τον βασιλιά Κάρολο

Οι ΗΠΑ αίρουν τις κυρώσεις στον ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας

Τουρκία: Ο υφυπουργός Εξωτερικών Νουχ Γιλμάζ αναλαμβάνει πρεσβευτής στη Δαμασκό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο