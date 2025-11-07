#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δυτική Όχθη: Τρεις Παλαιστίνιοι έφηβοι νεκροί από ισραηλινά πυρά

Τα παιδιά των 15 και 16 ετών χαρακτηρίστηκαν «τρομοκράτες» και εκτελέστηκαν, καθώς, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, επιχειρούσαν να πετάξουν βόμβες μολότοφ σε κατεχόμενα εδάφη.

Δημοσιεύθηκε: 7 Νοεμβρίου 2025 - 17:14

Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε χθες το βράδυ δύο εφήβους τους οποίους κατηγόρησε ότι εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ στο χωριό Τζουντέιρα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε πως τα θύματα είναι ο Μοχάμεντ Ατίμ και ο Μοχάμεντ Κασίμ, και οι δύο 16 ετών, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός περισυνέλεξε τα πτώματά τους.

Χθες, Πέμπτη, το βράδυ «δύο τρομοκράτες αναγνωρίστηκαν καθώς άναβαν και πετούσαν μολότοφ προς κεντρικό δρόμο αστικού ιστού» στην Τζουντέιρα, βόρεια της Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τον στρατό.

Η στρατιωτική μονάδα που αναπτύχθηκε στην περιοχή «εξουδετέρωσε» τα άτομα, πρόσθεσε ο στρατός, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό αυτό που χρησιμοποιεί τακτικά για θύματα ισραηλινών επιχειρήσεων.

Ο στρατός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που δείχνει δύο άτομα να πετάνε ένα φλεγόμενο αντικείμενο πάνω από έναν τοίχο που μοιάζει με αυτόν που χωρίζει την περιοχή κοντά στην Τζουντέιρα από έναν δρόμο που χρησιμοποιούν Ισραηλινοί. Αν και βρίσκεται στη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, η Τζουντέιρα περιβάλλεται από δρόμους και γη που ουσιαστικά έχουν προσαρτηθεί από το Ισραήλ.

Σε άλλο συμβάν, το βράδυ της Τετάρτης, ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε και σκότωσε έναν 15χρονο έφηβο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τον οποίο ο στρατός χαρακτήρισε «τρομοκράτη», ισχυριζόμενος ότι ο νεαρός πέταξε εκρηκτικό μηχανισμό σε στρατιώτες.

Η βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει κλιμακωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Έκτοτε, ο ισραηλινός στρατός και Ισραηλινοί έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.001 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων πολλών μαχητών, σύμφωνα με το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

Τουλάχιστον 43 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί εκεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

