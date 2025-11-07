Οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν για απόπειρα δολοφονίας της πρεσβευτή του Ισραήλ στο Μεξικό

Οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν ότι σχεδίαζε να δολοφονήσει την πρεσβευτή του Ισραήλ στο Μεξικό, σε μια προσπάθεια της Τεχεράνης να μεταφέρει τη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών σε μια περιοχή.

«Το σχέδιο αποτράπηκε και προς το παρόν δεν αποτελεί απειλή», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι Φρουροί της Επανάστασης σχεδίαζαν να δολοφονήσουν την Εϊνάτ Κρανζ Νάιγκερ, στα τέλη του περασμένου έτους, αλλά η απόπειρα αποτράπηκε και δεν υφίσταται απειλή. Όπως τόνισε η ίδια πηγή, το σχέδιο δολοφονίας της ήταν ενεργό καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους.

«Η συνωμοσία αντιμετωπίστηκε και δεν αποτελεί τρέχουσα απειλή», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters. «Πρόκειται μόνο για το τελευταίο επεισόδιο σε μια μακρά ιστορία παγκόσμιας θανατηφόρας στοχοποίησης διπλωματών, δημοσιογράφων, αντιφρονούντων και οποιουδήποτε διαφωνεί μαζί τους από το Ιράν, κάτι που θα πρέπει να ανησυχεί βαθιά κάθε χώρα όπου υπάρχει ιρανική παρουσία», είπε.

Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να πει πώς αποτράπηκε το σχέδιο δολοφονίας ή να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση.

Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν συχνά ισχυριστεί ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοί του έχουν επιδιώξει να εξαπολύσουν βίαιες επιθέσεις εναντίον των αντιπάλων της Τεχεράνης.

Υπηρεσίες ασφαλείας στη Βρετανία και τη Σουηδία προειδοποίησαν πέρυσι ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιούσε εγκληματίες πληρεξούσιους για να πραγματοποιεί βίαιες επιθέσεις σ' αυτές τις χώρες, με το Λονδίνο να λέει ότι είχε αποτρέψει 20 σχέδια που συνδέονται με το Ιράν από το 2022.

Άλλες χώρες έχουν καταδικάσει τη θεωρούμενη αύξηση των σχεδίων δολοφονίας, απαγωγής και παρενόχλησης από τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο επικεφαλής των βρετανικών υπηρεσιών αντικατασκοπείας Κεν Μακ Κάλουμ, γενικός διευθυντής της MI5, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το Ιράν προσπαθούσε «πυρετωδώς» να φιμώσει επικριτές του ιρανικού καθεστώτος σε όλο τον κόσμο και τόνισε πως η Αυστραλία είχε αποκαλύψει την εμπλοκή του Ιράν σε αντισημιτικά σχέδια και οι ολλανδικές αρχές είχαν αποκαλύψει μια απόπειρα δολοφονίας.

Το Ισραήλ αποτελεί επί μακρόν στόχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο του Ισραήλ με το Ιράν, κατά τη διάρκεια του οποίου αμερικανικά βομβαρδιστικά χτύπησαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ