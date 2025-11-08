Ουκρανία: Ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση εναντίον ενεργειακών υποδομών

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως έγινε στόχος νέας ρωσικής «μαζικής επίθεσης» εναντίον των ενεργειακών υποδομών της τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιφέρειές της.

Πέρα από το ότι εντείνει τις επιχειρήσεις του για να καταλάβει τον σημαντικό επιμελητειακό κόμβο Πόκροφσκ, στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, ο ρωσικός στρατός έχει κλιμακώσει παράλληλα τους βομβαρδισμούς του σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρισμού και σε υποδομές φυσικού αερίου στη χώρα, εγείροντας φόβους πως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, καθώς οι θερμοκρασίες πέφτουν.

«Ο εχθρός διεξάγει ξανά μαζική επίθεση εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Εφαρμόζονται διακοπές της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ουκρανίας», ανακοίνωσε η υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ μέσω Facebook τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ακούστηκαν συναγερμοί ενόψει ρωσικών αεροπορικών επιδρομών από τις 02:00 (ώρα Ελλάδας) σε μεγάλο μέρος της ουκρανικής επικράτειας. Οι αρχές στις περιφέρειες Χαρκόβου και Σούμι (βορειοανατολικά) έκαναν λόγο για εκρήξεις, ενώ αυτές στην Οδησσό (νοτιοδυτικά) για ζημιές σε ενεργειακές υποδομές εξαιτίας πληγμάτων με drones.

Στη Ντνίπρο, μεγάλη πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, επιδρομή μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης έπληξε 9ώροφη πολυκατοικία, σκοτώνοντας γυναίκα και τραυματίζοντας άλλους κατοίκους, έξι από τους οποίους χρειάστηκε να εισαχθούν σε νοσοκομεία, ανάμεσά τους παιδί, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Στην πρωτεύουσα Κίεβο, οι πολιτικές και οι στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι η πτώση συντριμμιών προκάλεσε πυρκαγιές σε δυο τοποθεσίες στην κεντρική συνοικία Πετσέρσκι.

Πλήγματα μακράς εμβέλειας

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις βομβαρδίζουν σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις στο πλαίσιο της επίθεσης που εξαπέλυσαν τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι επιδρομές τους έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και εγκαταστάσεις αερίου.

Σύμφωνα με έκθεση που είχε δημοσιοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου από το ινστιτούτο της σχολής οικονομικών του Κιέβου (KSE), πάνω από το ένα τέταρτο της ζήτησης για ηλεκτρισμό δεν μπορεί να καλυφθεί αυτόν τον χειμώνα και η μισή παραγωγή φυσικού αερίου της χώρας έχει σταματήσει.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανταποδίδουν με επιδρομές μεγάλης εμβέλειας εναντίον στόχων στη Ρωσία, κατά κανόνα με drones.

Τους τελευταίους μήνες βάζουν στο στόχαστρο πάνω απ’ όλα υποδομές πετρελαίου και αερίου, προκειμένου να πλήξουν τον ενεργειακό τομέα, τα έσοδα του οποίου χρηματοδοτούν κατά μεγάλο μέρος την πολεμική προσπάθεια του Κρεμλίνου.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ο Αντρέι Μπατσάροφ, ο περιφερειάρχης της Βολγκαγκράντ (νότια), εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα μέτωπα, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι επίθεση ουκρανικών drones σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσαν και εκεί επίσης διακοπές ρεύματος.

Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για να τερματιστεί η πιο πολύνεκρη ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, οι δυνάμεις της Ρωσίας συνεχίζουν να προελαύνουν με βραδύ ρυθμό στα μέτωπα.

Οι κρισιμότερες μάχες εκτυλίσσονται στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), όπου βρίσκεται ιδίως η Πόκροφσκ, κρίσιμης σημασίας επιμελητειακός κόμβος για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ο οποίος εκτιμάται πως διατρέχει κίνδυνο να πέσει εντός ημερών.

Η κατάληψη της πόλης αυτής θα ήταν η σημαντικότερη νίκη για τα ρωσικά στρατεύματα στην Ουκρανία από την κυρίευση των ουκρανικών οχυρών Βουχλεντάρ τον Οκτώβριο του 2024 και Αβντιίφκα τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν πλήρως ή εν μέρει το 19,2% της ουκρανικής επικράτειας, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα του αμερικανικού ινστιτούτου για τη μελέτη του πολέμου (ISW), που συνεργάζεται με το πρόγραμμα για τα κρίσιμα θέατρα μαχών (CTP).

Περίπου το 7% – η Κριμαία και τομείς του Ντονμπάς – βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Μόσχας ήδη πριν από τη στρατιωτική εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.

Πηγή ΑΠΕ