Κινητοποιήσεις στην Πορτογαλία, ξηλώνονται εργατικά δικαιώματα

Διαδηλώσεις στη Λισαβόνα και προκήρυξη γενικής απεργίας εναντίον ευρείας μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου που προωθεί την ευελιξία και διευκολύνει τις απολύσεις. Με ακροδεξιά χείρα βοηθείας περνά τον νόμο η κεντροδεξιά κυβέρνηση.

Δημοσιεύθηκε: 9 Νοεμβρίου 2025 - 23:47

Η μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία της Πορτογαλίας CGTP προκηρύσσει γενική απεργία τις 11 Δεκεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ευρεία μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου που προωθεί η κυβέρνηση μειοψηφίας της κεντροδεξιάς.

Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρου δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση, που θα αναθεωρήσει πάνω από 100 άρθρα του εργατικού δικαίου, σκοπό έχει να αυξηθεί η παραγωγικότητα και η ευελιξία στην αγορά εργασίας.

Ανάμεσα στα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα είναι η μείωση των ορίων όσον αφορά την πρόσληψη υπεργολάβων, η χαλάρωση των διαδικασιών ως προς τις απολύσεις και η μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια εργασίας.

Συνδικάτα τονίζουν πως οι προτάσεις της κυβέρνησης απειλούν δικαιώματα των εργαζομένων και απαιτούν να εγκαταλειφθούν.

Το σχέδιο μεταρρύθμισης είναι «μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που εξαπολύθηκαν ποτέ εναντίον των εργαζομένων» στην Πορτογαλία, τόνισε ο γενικός γραμματέας της CGTP Τιάγκου Ολιβέιρα, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Λισαβόνα, όπου ανακοίνωσε την προκήρυξη της γενικής απεργίας.

«Αν υιοθετηθεί, θα χειροτερέψει τη ζωή του καθένα μας», πρόσθεσε.

Χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία σε δρόμους της πορτογαλικής πρωτεύουσας, κρατώντας πανό και πλακάτ στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «όχι στο σχέδιο μεταρρύθμισης του εργατικού δικαίου» και φωνάζοντας συνθήματα όπως «δεν θα υποχωρήσουμε, το σχέδιο αυτό πρέπει να εγκαταλειφθεί».

Ο κ. Μοντενέγκρου αναμένεται να εξασφαλίσει την υιοθέτηση της μεταρρύθμισης από το κοινοβούλιο, με τις ψήφους της κεντροδεξιάς Δημοκρατικής Συμμαχίας του και του κόμματος της άκρας δεξιάς Σέγκα, της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

