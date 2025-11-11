Συρία: Εξι ρωμαϊκά αγάλματα κλάπηκαν από το Μουσείο της Δαμασκού

Έξι αρχαία αγάλματα κλάπηκαν από το Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού, ένα από τα παλαιότερα πολιτιστικά ιδρύματα της Μέσης Ανατολής, το οποίο φιλοξενεί μια μεγάλη συλλογή αρχαιολογικών και καλλιτεχνικών θησαυρών της Συρίας.

Πηγή του μουσείου είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι δράστες έσπασαν μια γυάλινη προθήκη και ότι πιθανότατα είχαν κρυφτεί μέσα στο κτίριο μέχρι το βράδυ.

Σύμφωνα με το Associated Press, κλάπηκαν συνολικά έξι μαρμάρινα αγάλματα της ρωμαϊκής εποχής.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, ανέφερε ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Δαμασκού Οσάμα Μοχάμαντ Χαΐρ Ατκέχ. Ο αξιωματούχος είπε, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο SANA, ότι ομάδες ειδικών ερευνούν για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και την ανάκτηση των κλεμμένων αρχαιοτήτων.

Μια άλλη πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «πολλοί εργαζόμενοι και φύλακες του μουσείου» ανακρίθηκαν μετά την κλοπή, αλλά όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στέλεχος της Διεύθυνσης Μουσείων της Συρίας, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απαγόρευσαν στους εργαζόμενους να μπουν στους εκθεσιακούς χώρους, μετά την κλοπή.

Σήμερα το μουσείο ήταν κλειστό, όπως κάθε Τρίτη. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου δεν κατάφεραν να μπουν στο κτίριο.

Καθώς διατυπώνονταν φόβοι για πιθανές λεηλασίες, το μουσείο είχε κλείσει λίγο πριν ανατραπεί ο πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ από τον συνασπισμό των ισλαμιστών, στις 8 Δεκεμβρίου 2024, αλλά επαναλειτούργησε έναν μήνα αργότερα. Η συλλογή του περιλαμβάνει χιλιάδες αντικείμενα, από προϊστορικά εργαλεία μέχρι γλυπτά της ελληνικής και ρωμαϊκής περιόδου και έργα ισλαμικής τέχνης.

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, πολλές αρχαιότητες μεταφέρθηκαν από τις επαρχίες όπου μαίνονταν οι συγκρούσεις στη Δαμασκό για να φυλαχθούν στο μουσείο.

