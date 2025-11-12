Γεωργία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον πρώην πρωθυπουργό για βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων

Εισαγγελείς απήγγειλαν σήμερα κατηγορίες στον εξόριστο ηγέτη της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργό Γκιόργκι Γκαχάρια, για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά την πρωθυπουργία του, εν μέσω μια κλιμακούμενης καταστολής των αντιπάλων του κυβερνώντος κόμματος ‘Γεωργιανό Όνειρο’.

Ο Γκαχάρια που διετέλεσε πρωθυπουργός του κυβερνώντος κόμματος ‘Γεωργιανό Όνειρο’ από το 2019 έως το 2021, διέκοψε τις επαφές του με το κόμμα μετά την παραίτηση του και ίδρυσε το δικό του πολιτικό κόμμα ‘Για την Γεωργία’, που ήρθε πέμπτο στις περυσινές εκλογές.

Ο γενικός εισαγγελέας της Γεωργίας Γκεόργκι Γκβαραγκίντζε κατά την διάρκεια ενημέρωσης είπε ότι ο Γκαχάρια κατηγορήθηκε για υπέρβαση εξουσίας και πρόκληση σωματικής βλάβης σε πολλά άτομα. Οι κατηγορίες επισύρουν μέγιστη ποινή κάθειρξης 13 ετών.

Ο Γκβαραγκίντζε είπε ότι οι κατηγορίες σχετίζονται με τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης τον Ιούνιο του 2019 όπως επίσης και με τη δημιουργία ενός σημείου ελέγχου τον Σεπτέμβριο του 2019 κατά μήκος των ντε φάκτο συνόρων της υποστηριζόμενης από την Ρωσία αποσχισθείσας Νότιας Οσετίας, το οποίο όπως είπαν οι εισαγγελείς ήταν παράνομο.

Ο Γκαχάρια ήταν υπουργός Εσωτερικών κατά την περίοδο των δύο φερόμενων αδικημάτων.

Το ‘Γεωργιανό Όνειρο, που ιδρύθηκε από τον Μπιντζίνα Ιβανισβίλι, έναν δισεκατομμυριούχο πρώην πρωθυπουργό που θεωρείτο ως ο de facto κυβερνήτης της Γεωργίας, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας να απαγορεύσει τα τρία μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Εκπρόσωπος του κόμματος ‘Για τη Γεωργία’ δήλωσε ότι η δίωξη έχει δείξει ότι ο Ιβανισβίλι επιδιώκει μια «προσωπική πολιτική βεντέτα» εναντίον του Γκαχάρια με στόχο την απομάκρυνση του από την πολιτική.

Το ‘Γεωργιανό Όνειρο’ οι επικριτές του οποίου το κατηγορούν για αυταρχισμό και φιλορωσική πολιτική, προσπαθεί να καταστείλει κάθε διαμαρτυρία διαφωνούντων με την πολιτική του μετά από περισσότερο από ένα χρόνο διαμαρτυριών που εκδηλώνονται κατά διαστήματα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι θα απαγγείλουν κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας περί συνωμοσίας για την ανατροπή της κυβέρνησης, εναντίον μιας ομάδας ηγετών της αντιπολίτευσης.

Το κόμμα ‘Για τη Γεωργία’ είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που κέρδισε έδρες στις περσινές εκλογές, για το οποίο το κυβερνών ‘Γεωργιανό Όνειρο’ δεν έχει δηλώσει ότι θέλει να το καταργήσει.

