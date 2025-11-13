ΗΠΑ: Τελειώνει το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα το νομοσχέδιο που προβλέπει τον τερματισμό της αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί το τέλος ενός παρατεταμένου και ιστορικά μακροχρόνιου “λουκέτου” στη λειτουργία του αμερικανικού κράτους, το οποίο παρέλυσε σημαντικές δημόσιες υπηρεσίες για περισσότερες από έξι εβδομάδες.

«Σήμερα στέλνουμε το σαφές μήνυμα ότι δεν υποχωρούμε ποτέ σε εκβιασμούς», είπε δηκτικά ο Αμερικανός πρόεδρος, απευθυνόμενος στους δημοκρατικούς αντιπάλους του, προτού υπογράψει το κείμενο, επευφημούμενος από ρεπουμπλικάνους κοινοβουλευτικούς που τον πλαισίωναν στο Οβάλ Γραφείο.

Νωρίτερα η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νομοθετική πρόταση που προωθεί τον τερματισμό της ιστορικά μακροβιότερης – διάρκειας 43 ημερών – αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με 222 ψήφους υπέρ και 209 κατά.

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο των 328 σελίδων που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ χρηματοδοτεί τις περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες μέχρι τις 30 Ιανουαρίου και εξασφαλίζει επιπλέον πόρους για:

Το πρόγραμμα Snap για τη στήριξη τροφίμων,

για τη στήριξη τροφίμων, Το Υπουργείο Γεωργίας,

Το Κογκρέσο ,

, Τις υπηρεσίες για βετεράνους, με χρηματοδότηση μέχρι Σεπτέμβριο 2025.

Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την αναδρομική καταβολή μισθών σε όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και ακυρώνει τις απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων που προκάλεσε το shutdown.

Ωστόσο, περιλαμβάνει και νέες διατάξεις:

Συγκεκριμένα, καθιστά παράνομη την εξέταση των τηλεφωνικών αρχείων των γερουσιαστών από ομοσπονδιακούς εισαγγελείς χωρίς προειδοποίηση και προβλέπει αποζημιώσεις έως 500.000 δολάρια για κάθε παράβαση. Η διάταξη ισχύει αναδρομικά από το 2022, επιτρέποντας σε ορισμένους Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για ελέγχους των επικοινωνιών τους στο πλαίσιο έρευνας για τον ρόλο του Τραμπ στη στάση στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021.

Το νομοσχέδιο αναιρεί επίσης τη νομιμοποίηση της κάνναβης (hemp), η οποία είχε θεσπιστεί το 2018 στο πλαίσιο αγροτικού νομοσχεδίου και είχε επιτρέψει τη δημιουργία μιας πολυδισεκατομμυριακής βιομηχανίας προϊόντων χαμηλής δόσης THC, όπως τρόφιμα και ποτά.

Αντίθετα, δεν περιλαμβάνεται η επέκταση των επιδοτήσεων υγειονομικής ασφάλισης που ήθελαν οι Δημοκρατικοί και αφορούν περίπου 24 εκατομμύρια Αμερικανούς. Οι νομοθέτες συμφώνησαν να επανέλθουν στο θέμα με νέα ψηφοφορία τον Δεκέμβριο.

Πηγές: Reuters, BBC, ertnews.gr