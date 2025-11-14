ΗΠΑ: Προσέφυγε κατά του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνια το υπ. Δικαιοσύνης

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης προσέφυγε χθες, Πέμπτη, στα δικαστήρια εναντίον του δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ για να αμφισβητήσει τις ευνοϊκές για τους Δημοκρατικούς αλλαγές στις εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες εγκρίθηκαν στις αρχές του μήνα με δημοψήφισμα σ' αυτή την πολιτεία.

Σύμφωνα με την προσφυγή του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι αλλαγές αυτές «επιβάλλουν εκλογικές περιφέρειες βασισμένες σε φυλετικά κριτήρια» σε παραβίαση της 14ης τροπολογίας του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών που εγγυάται ότι οι πολίτες χαίρουν «ίσης προστασίας» από το νόμο.

«Το σχέδιο της νέας κατάτμησης των εκλογικών περιφερειών της Καλιφόρνιας είναι ένας κατάφωρος ελιγμός που ποδοπατεί τα δικαιώματα των πολιτών και περιγελά τη δημοκρατική διαδικασία», εκτιμά σε ανακοίνωσή της η υπουργός Δικαιοσύνης Πάμελα Μπόντι.

«Η φυλή δεν μπορεί να χρησιμοποιείται (...) για να εξυπηρετηθούν πολιτικά συμφέροντα», τόνισε ένας από τους συνεργάτες της αρμόδιος για τα δικαιώματα του πολίτη, ο Χεσούς Οσέτε.

Οι ψηφοφόροι στην Καλιφόρνια ενέκριναν με ευρεία πλειοψηφία στις 4 Νοεμβρίου ένα νέο εκλογικό χάρτη που ευνοεί τους Δημοκρατικούς, ώστε να αντισταθμίσουν έναν παρόμοιο ελιγμό που έκαναν στο Τέξας οι Ρεπουμπλικανοί υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νέος εκλογικός χάρτης της Καλιφόρνιας αναμένεται ότι θα επιτρέψει στους Δημοκρατικούς να κερδίσουν πέντε επιπλέον έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις εκλογές που θα διεξαχθούν το 2026, στα μέσα της προεδρικής θητείας.

Για να ενισχύσει τη μικρή πλειοψηφία που έχουν οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιτύχει τον Αύγουστο να αναδιαμορφώσει στο Τέξας, μια πολύ ρεπουμπλικανική πολιτεία, τις εκλογικές περιφέρειές του με τρόπο ώστε να στείλει στο Κογκρέσο πέντε επιπλέον ρεπουμπλικανούς βουλευτές.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εκλογικές περιφέρειες πρέπει κατ' αρχήν να καθορίζονται έπειτα από εθνική απογραφή που πραγματοποιείται κάθε δέκα χρόνια. Όμως είναι συνηθισμένοι οι ανασχεδιασμοί τους με βάση κομματικά κριτήρια ώστε τα όρια των περιφερειών να αλλάζουν ανάλογα με τα συμφέροντα του κόμματος που κυβερνά σε κάθε πολιτεία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ