Μικρή... αλλά πιο γρήγορη ανάπτυξη στην ευρωζώνη το Q3

Το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2 % στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3 % στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 12:13

Κατά 0,2 % αυξήθηκε το ΑΕΠ στην ευρωζώνη το τρίτο τρίμηνο και κατά 0,3 % στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δεύτερο τρίμηνο, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,1 % στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2 % στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,6% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025, μετά από +1,5 % στη ζώνη του ευρώ και +1,6 % στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,1% και στις δύο ζώνες.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,5% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,6% στην ΕΕ, μετά από +0,6% στη ζώνη του ευρώ και +0,4% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο.

