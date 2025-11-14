#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Πυρκαγιά και σφοδρές καταιγίδες απειλούν την Καλιφόρνια

Στάχτη 3.400 στρέμματα, ενώ 1.400 άνθρωποι εγκατέλειψαν προσωρινά τις εστίες τους νοτιοανατολικά του Σακραμέντο. Παράλληλα, ελλοχεύουν κίνδυνοι κατολισθήσεων από τις καταιγίδες που πλήττουν Λος Άντζελες και Σαν Φρανσίσκο.

ΗΠΑ: Πυρκαγιά και σφοδρές καταιγίδες απειλούν την Καλιφόρνια

Δημοσιεύθηκε: 14 Νοεμβρίου 2025 - 21:43

Πυρκαγιά που κινείται με μεγάλη ταχύτητα μαίνεται σε χιλιάδες στρέμματα, σε χορτολιβαδική έκταση της Καλιφόρνιας κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, ενώ την ίδια στιγμή το Λος Άντζελες πλήττεται από αλλεπάλληλες καταιγίδες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης σε περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου.

Η νέα πυρκαγιά, που ονομάστηκε Pack Fire, ξεκίνησε την Πέμπτη σε θαμνώδεις εκτάσεις στην κομητεία Μόνο, περίπου 240 χλμ. νοτιοανατολικά του Σακραμέντο, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια ή Cal Fire.

Έχοντας κάψει περίπου 3.400 στρέμματα, η φωτιά κατέστρεψε επίσης 15 κτίρια και ανάγκασε 1.400 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σύμφωνα με το Cal Fire. Οι περισσότεροι πάντως έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους.

Η φωτιά, που έχει περιοριστεί μόνο κατά 5%, απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Μάμοθ Λέικς, όπου οι ντόπιοι ετοιμάζονται για την έναρξη της χειμερινής σεζόν.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχές που κατεβαίνουν προς τα νότια από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο μπορεί να βοηθήσουν στην κατάσβεσή της.

Η καταιγίδα αυτή, που έπληξε σήμερα την περιοχή του Λος Άντζελες, αναμένεται να συνδυαστεί με ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό που κινείται ανατολικά από τον Ειρηνικό, αύριο Σάββατο και την Κυριακή, είπε η Χέδερ Ζερ, μετεωρολόγος στην AccuWeather, ιδιωτική εταιρεία προβλέψεων. Προειδοποίησε μάλιστα ότι το Σάββατο στη νότια Καλιφόρνια θα σημειωθούν σφοδρές βροχοπτώσεις.

Η συνεχής βροχή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει κατολισθήσεις λάσπης στις περιοχές που κάηκαν τον Ιανουάριο, όταν περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερα από 16.000 σπίτια και επιχειρήσεις καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τουρκία: Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε αποθήκη

Τα σήματα που έστειλε το profit taking στο Χρηματιστήριο

H OB Streem εξαγόρασε τη Med FRIGO Group

Ελ-Εριάν: Η «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης θα τελειώσει με δάκρυα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο