Κρεμλίνο: Ελπίζουμε σε συνάντηση Πούτιν-Τραμπ μόλις προετοιμαστεί

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης, ότι η Μόσχα βλέπει «πολύ αρνητικά» ένα αμερικανικό νομοσχέδιο το οποίο, σύμφωνα με τον Τραμπ βρίσκεται υπό επεξεργασία και προτείνει την επιβολή κυρώσεων σε όποια χώρα συναλλάσσεται με τη Ρωσία.

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 13:34

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως μια σύνοδος κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη προετοιμασία της.

Οι Πούτιν και Τραμπ είχαν συναντηθεί για τελευταία φορά στην Αλάσκα, όπου απέτυχαν να καταλήξουν σε κάποια απόφαση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τον περασμένο μήνα ανακοίνωσαν σχέδια για μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη, όμως ο Τραμπ τα ακύρωσε λίγο αργότερα.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει πολύ αρνητικά ένα νομοσχέδιο, για το οποίο ο Τραμπ είπε ότι βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από τους Ρεπουμπλικανούς στις ΗΠΑ και ότι επιβάλλει κυρώσεις σε όποια χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία.

Ο Πεσκόφ είπε ακόμα σήμερα ότι συνεχίζεται η συζήτηση για μια ενδεχόμενη ανταλλαγή αιχμαλώτων με την Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι εμπόλεμες πλευρές έχουν πραγματοποιήσει πολλές ανταλλαγές αιχμαλώτων από το Φεβρουάριο 2022 που η Ρωσία έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να εισβάλουν στην Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

