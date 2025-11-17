#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο Τραμπ στηρίζει το ν/σ για κυρώσεις σε όποιες χώρες συναλάσσονται με τη Ρωσία

Οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα υποστεί πολύ βαριές κυρώσεις, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Το μέτρο ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει και το Ιράν.

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 07:20

Νομοσχέδιο για την επιβολή κυρώσεων σε χώρες που πραγματοποιούν συναλλαγές με τη Ρωσία προτείνει η Γερουσία των ΗΠΑ.

Το νομοσχέδιο αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει κυρώσεις έως 500% στις εισαγωγές από χώρες που αγοράζουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα και δεν υποστηρίζουν ενεργά την Ουκρανία, όπως αναφέρει το Bloomberg. Αυτό στοχεύει ιδιαίτερα σε μεγάλους καταναλωτές ρωσικής ενέργειας, όπως η Κίνα και η Ινδία.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι το νομοσχέδιο αυτό «είναι οκ από εμένα», ενώ πρόσθεσε πως το μέτρο ενδέχεται να συμπεριλάβει επίσης το Ιράν.

«Όπως ξέρετε, εγώ το πρότεινα, έτσι οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα υποστεί πολύ βαριές κυρώσεις», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους. «Μπορεί να προσθέσουν το Ιράν σ’ αυτό», σημείωσε, όπως αναφέρει το Reuters.

 

 

