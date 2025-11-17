Αυστηροποιείται το βρετανικό σύστημα ασύλου

Μεταρρυθμίσεις προσπαθεί να προωθήσει εδώ και πολλές εβδομάδες η αρμόδια υπουργός Σαμπάνα Μαχμούντ, ενόψει των επίσημων ανακοινώσεων από το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών για αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Είναι μια περίοδος που το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στο μεταναστευτικό. Οι πορείες Βρετανών κατά των μεταναστών στη χώρα έχουν αυξηθεί, ενώ πρόσφατα διαδηλώσεις στόχευαν ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, φέτος καταγράφηκαν σχεδόν 40.000 άτομα που πέρασαν το κανάλι της Μάγχης. Στις περίπου 75 ημέρες στις οποίες η Σαμπάνα Μαχμούντ βρίσκεται επικεφαλής του υπουργείου, εισήλθαν στη Βρετανία περισσότεροι από 10.000 μετανάστες, ενώ τις τελευταίες 7 ημέρες πέρασαν στη χώρα 1.069 άνθρωποι.

Την ίδια στιγμή, το λαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ βρίσκεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις, ήδη από τον περασμένο Μάιο, και μάλιστα με διαφορά, ενώ ο Φάρατζ είναι πρώτος σε δημοτικότητα με 38%, ενώ ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κινείται γύρω στο 27%.

Τι προβλέπουν οι αυστηροποιήσεις

Οι δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ στο BBC είναι χαρακτηριστικές και δείχνουν πόσο η ίδια και το κυβερνών κόμμα επιθυμούν να επιτύχει το νέο μεταναστευτικό πλάνο. «Το σύστημα που έχουμε τώρα διχάζει και δημιουργεί πόλους στη χώρα μας (…) προκαλώντας τεράστια πίεση στις κοινότητες», «πρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο», τόνισε επανειλημμένως.

Οι αλλαγές ήδη χαρακτηρίζονται αμφιλεγόμενες. Σύμφωνα με το σχέδια του αρμόδιου υπουργείου, οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να περιμένουν 20 χρόνια μέχρι να κάνουν αίτηση για μόνιμη άδεια παραμονής, ενώ πλέον η διάρκεια του ασύλου θα μειωθεί από τα 5 στα 2,5 χρόνια και, μετά το πέρας της, οι αιτούντες θα τίθενται σε καθεστώς συνεχούς επανεξέτασης.

Η υπουργός υποστήριξε επίσης ότι «διαφημίζεται η γενναιοδωρία του βρετανικού συστήματος, καθώς παρέχει στέγη σε ξενοδοχεία και φαγητό», χαρακτηρίζοντας την εν λόγω πρακτική ως μέρος του προβλήματος. Παράλληλα, αναφέρεται ότι, αν το βρετανικό κράτος θεωρεί ασφαλή τη χώρα που εγκατέλειψαν οι αιτούντες άσυλο, θα επιστρέφουν άμεσα πίσω.

Τέθηκε και το ζήτημα της γραφειοκρατίας, όμως δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς τα παραπάνω θα μπουν σε εφαρμογή. Είναι μια προσέγγιση εμπνευσμένη από την κεντροαριστερή κυβέρνηση της Δανίας, η οποία έχει ένα από τα αυστηρότερα συστήματα ασύλου στην Ευρώπη.

Οι αντιδράσεις

Όπου υπάρχει δράση υπάρχει και αντίδραση. Έτσι, η κυβέρνηση ήδη γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παραμείνει αρεστή σε όλους. Η Σαμπάνα Μαχμούντ αναγνώρισε ότι «πρέπει να πείσει ανθρώπους» από το κόμμα της ώστε να περάσουν οι αλλαγές από τη βουλή των Κοινοτήτων, καθώς βασικό εμπόδιο θεωρείται η αριστερή πτέρυγα.

Από την άλλη, ο σκιώδης Συντηρητικός υπουργός Εσωτερικών Κρις Φιλπ ξεκαθάρισε ότι «θα τους υποστηρίξουμε γιατί είμαστε υπεύθυνη αντιπολίτευση», όμως επέμεινε ότι «τα σχέδια δεν είναι αρκετά ριζοσπαστικά», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Στο BBC μίλησε και ο διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου Προσφύγων (Refugee Council) Ένβερ Σόλομον, αναφέροντας ότι τα σχέδια δεν θα πετύχουν, καθώς «η Βρετανία έχει συνδέσεις σε όλο τον κόσμο και πολλά κράτη βρίσκονται σε πόλεμο», οδηγώντας επομένως περισσότερους ανθρώπους να ζητούν άσυλο στη χώρα.

Την ίδια ώρα, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αντιμετωπίζει εσωκομματικά προβλήματα. Πληροφορίες κάνουν λόγο για προσπάθεια ανταρτών του κόμματος να τον αντικαταστήσουν, θεωρώντας τον ίδιο ως το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE