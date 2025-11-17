#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συρία: Πιθανώς θα παραδώσει Ουιγούρους τζιχαντιστές στην Κίνα

Συνάντηση των ΥΠΕΞ των δύο χωρών στο Πεκίνο. Πώς διαμορφώνονται οι διμερείς σχέσεις. Επισήμως διαψεύδονται οι πληροφορίες για παράδοση αυτονομιστών ανταρτών της τουρκόφωνης μειονότητας.

Δημοσιεύθηκε: 17 Νοεμβρίου 2025 - 19:30

Οι συριακές αρχές θα παραδώσουν στην Κίνα τζιχαντιστές προερχόμενους από τη μουσουλμανική μειονότητα των Ουιγούρων, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές, μια κυβερνητική και μια διπλωματική, πληροφορία που διέψευσε το συριακό υπουργείο Εξωτερικών.

Μετά την άφιξή τους στην εξουσία πριν από περίπου έναν χρόνο, οι νέοι ισλαμιστές κυβερνώντες στη Συρία προσπαθούν να διακόψουν τη σχέση με το τζιχαντιστικό παρελθόν τους.

Χιλιάδες ξένοι μαχητές είχαν συρρεύσει στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ο οποίος ξέσπασε το 2011, για να συμμετάσχουν στην καταπολέμηση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, που ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με την κυβερνητική πηγή η οποία δεν θέλησε να κατονομαστεί λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της πληροφορίας, ο επικεφαλής της συριακής διπλωματίας Άσαντ Αλ Σαμπάνι επρόκειτο να συζητήσει το θέμα των Ουιγούρων μαχητών κατά τις επαφές του στην Κίνα σήμερα.

«Μετά το αίτημα της Κίνας, η Δαμασκός έχει την πρόθεση να παραδώσει τους μαχητές κατά ομάδες, αφότου η Κίνα αρνήθηκε να ενταχθούν αυτοί στον συριακό στρατό», δήλωσε η ίδια πηγή.

Η διπλωματική πηγή, η οποία επίσης ζήτησε να μην κατονομαστεί, διευκρίνισε ότι η Συρία προτίθεται να παραδώσει 400 Ουιγούρους μαχητές στην Κίνα προσεχώς.

Μετά τη δημοσίευση της πληροφορίας του Γαλλικού Πρακτορείου, επίσημη πηγή του συριακού υπουργείου Εξωτερικών, την οποία επικαλείται το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, προχώρησε σε διάψευση.

«Οι πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου σε σχέση με την πρόθεση της συριακής κυβέρνησης να παραδώσει μαχητές στην Κίνα είναι αβάσιμες», δήλωσε η ίδια πηγή.

Ισλαμικό κόμμα του Τουρκεστάν

Στο Πεκίνο, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι υποσχέθηκε την υποστήριξη της χώρας του στην ειρηνευτική προσπάθεια στη Συρία, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Σύρο ομόλογό του, δήλωσαν οι υπηρεσίες του.

«Η συριακή πλευρά δεσμεύτηκε να μην επιτρέψει σε καμία οντότητα να χρησιμοποιήσει το συριακό έδαφος για να πληγούν τα συμφέροντα της Κίνας», ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών μετά τη συνάντηση.

Ουιγούροι τζιχαντιστές, προερχόμενοι από την τουρκόφωνη μουσουλμανική μειονότητα που έχει τη βάση της κυρίως στη βορειοδυτική Κίνα, είχαν πάει στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Είχαν συσπειρωθεί κυρίως στο Ισλαμικό Κόμμα του Τουρκεστάν (TIP), τζιχαντιστική ομάδα που έχει τη βάση της στην περιοχή Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία στις αρχές Δεκεμβρίου, ο νέος Σύρος ηγέτης Αχμάντ αλ Σάρα κήρυξε τη διάλυση των ενόπλων ομάδων.

Στα τέλη Δεκεμβρίου διόρισε πρώην αντάρτες, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένας Ουιγούρος, σε θέσεις διοίκησης του νέου στρατού.

Οι νέες ένοπλες δυνάμεις έχουν μια μονάδα αποτελούμενη από Ουιγούρους μαχητές οι οποίοι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκτιμώνται μεταξύ 3.200 και 4.000.

Σύμφωνα με τη συριακή διπλωματική πηγή και την κυβερνητική πηγή, στους μαχητές που θα παραδοθούν στην Κίνα δεν περιλαμβάνονται αυτοί που εντάχτηκαν στον στρατό.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

