Νέα βουτιά για τις τιμές παραγωγού στη Γερμανία

Ο πληθωρισμός τιμών παραγωγού στη Γερμανία υποχώρησε ξανά τον Οκτώβριο, στο -1,8%, με την Ενέργεια να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση. Παρά την ετήσια μείωση, ο δείκτης εμφάνισε οριακή μηνιαία άνοδο 0,1%.

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 09:42

Ο ετήσιος πληθωρισμός των τιμών παραγωγού στη Γερμανία ήταν αρνητικός κατά 1,8% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας Destatis. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών παραγωγού ενισχύθηκε κατά 0,1%.

  • Οι τιμές της Ενέργειας υποχώρησαν 7,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, αλλά αυξήθηκαν 0,4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.
  • Οι τιμές των ενδιάμεσων αγαθών μειώθηκαν 0,5% από τον Οκτώβριο του 2024 και αυξήθηκαν 0,1% από τον προηγούμενο μήνα.
  • Οι τιμές των κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν 1,9% σε ετήσια βάση και 0,2% σε μηνιαία βάση.
  • Οι τιμές των διαρκών καταναλωτικών αγαθών σημείωσαν ετήσια αύξηση 1,7% και μηνιαία 0,1%.
  • Οι τιμές των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών ήταν 2,3% υψηλότερες σε ετήσια βάση, αλλά μειώθηκαν κατά 0,7% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από αποπληθωριστικές πιέσεις στις τιμές παραγωγού, με τις ετήσιες μεταβολές να παραμένουν σταθερά αρνητικές από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών Ενέργειας. 

