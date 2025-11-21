Στις 28 Δεκεμβρίου νέες βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο

Η πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι διέλυσε την Βουλή και προκήρυξε νέες βουλευτικές εκλογές για τις 28 Δεκεμβρίου. Η Οσμάνι προχώρησε στην προκήρυξη εκλογών ύστερα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης και αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την ανάληψη νέας εντολής.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία στη Βουλή, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Γκλάουκ Κονιούφτσα στις 19 Νοεμβρίου. Οι δύο αυτοί πολιτικοί προέρχονται από το κίνημα "Αυτοδιάθεση" που κυβερνούσε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια και αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις εκλογές του Φεβρουαρίου χωρίς να αποκτήσει αυτοδυναμία.

Η Βιόσα Οσμάνι, προτού αποφασίσει την προκήρυξη εκλογών, πρότεινε στους αρχηγούς των κομμάτων να παραταθεί για λίγο η λειτουργία του κοινοβουλίου ώστε να επικυρωθεί το σχέδιο μεταρρυθμίσεων και να μπορέσει το Κόσοβο να εκταμιεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων απέρριψαν την πρόταση της προέδρου του Κοσόβου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τις εξελίξεις στο Κόσοβο ενώ δηλώνει απογοήτευση για την ανευθυνότητα που επιδεικνύουν οι πολιτικοί παράγοντες. «Είναι λυπηρό το γεγονός ότι τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να συμφωνήσουν σε βασικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης του Σχεδίου Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει έως και 882 εκατομμύρια ευρώ για την Πρίστινα», αναφέρει η Κομισιόν.

