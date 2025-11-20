ΗΠΑ: O δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον Τραμπ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 23:02

O εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάμι δήλωσε πως είναι «έτοιμος, ό,τι κι αν συμβεί» για τη συνάντησή του αύριο με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, διαβεβαιώνοντας ότι αναμένει πως θα μιλήσει στον πρόεδρο για το «κόστος διαβίωσης».

«Δεν πρόκειται για μία σχέση με ένα πρόσωπο. Πρόκειται για μία σχέση μεταξύ της πόλης της Νέας Υόρκης και του Λευκού Οίκου», διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας πως «τα συμφέροντά (του)», «ξεπερνούν οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο».

Ο Ζόραν Μαμντάνι είναι ένας αποφασισμένος αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατηγορεί μεταξύ άλλων ότι υπερασπίζεται κατά προτεραιότητα τους πλέον εύπορους Αμερικανούς, ενώ εξελέγη με υποσχέσεις σχετικές με την αγοραστική δύναμη.

Ο πρόεδρος, από την πλευρά του, δεν έχει σταματήσει να αποκαλεί «κομμουνιστή» αυτόν τον αυτοαποκαλούμενο σοσιαλιστή, απειλώντας να «παγώσει» τα ομοσπονδιακά κονδύλια προς την πόλη.

Μια κάποια εκτόνωση μοιάζει, ωστόσο, να λαμβάνει χώρα τις τελευταίες ημέρες: η συνάντηση οργανώθηκε έπειτα από αίτημα του νέου δημάρχου και ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε από την αρχή θετικός, διαβεβαιώνοντας ακόμα και, πριν από λίγες ημέρες, ότι επιθυμεί «όλα να πάνε καλά στη Νέα Υόρκη».

«Συνάντησα πολλούς Νεοϋορκέζους που ψήφισαν τον πρόεδρο Τραμπ και μου είπαν πως το έκαναν λόγω της κρίσης του κόστους διαβίωσης», είπε επίσης ο Δημοκρατικός αιρετός.

«Πρέπει να εξερευνήσουμε όλους τους τρόπους» που θα μπορούσαν να «καταστήσουν την πόλη μας πιο προσιτή», συνέχισε ο Μαμντάνι.

«Είμαι διατεθειμένος να πω ξεκάθαρα στον πρόεδρο Τραμπ ότι θα εργαστώ μαζί του σε κάθε πρόγραμμα που θα ωφελήσει τους Νεοϋορκέζους. Εάν ένα πρόγραμμα βλάψει τους Νεοϋορκέζους, θα είμαι επίσης ο πρώτος που θα το πει».

Μεταξύ των πρωταρχικών υποσχέσεων της προεκλογικής εκστρατείας του νέου δημάρχου, ηλικίας 34 ετών, βρίσκεται η αύξηση του αριθμού των κατοικιών με ελεγχόμενο ενοίκιο, των λεωφορείων και των δωρεάν παιδικών σταθμών.

Ο Ζόραν Μαμντάμι εξελέγη δήμαρχος την 4η Νοεμβρίου με ποσοστό άνω του 50% των ψήφων έναντι των δύο αντιπάλων του, ένας εκ των οποίων ήταν ο Δημοκρατικός πρώην κυβερνήτης της πολιτείας Άντριου Κουόμο, στο πλαίσιο μιας εκλογικής αναμέτρησης που οδήγησε περισσότερους από 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους στις κάλπες, κάτι το πρωτόγνωρο σε επίπεδα συμμετοχής από το 1969.

