Λιθουανία: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους

Το αεροδρόμιο είχε κλείσει προσωρινά όταν ραντάρ εντόπισαν ξανά μπαλόνια λαθρεμπόρων στην περιοχή.

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 22:12

Αποκαταστάθηκε απόψε η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Βίλνιους, το οποίο έκλεισε το απόγευμα όταν ραντάρ εντόπισαν ξανά μπαλόνια λαθρεμπόρων στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας.

Νωρίτερα σήμερα, η Λιθουανία άνοιξε τα συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία, τα οποία είχε κλείσει τον προηγούμενο μήνα εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε στις αερομεταφορές η είσοδος μετεωρολογικών μπαλονιών από τη γειτονική χώρα.

Οι λιθουανικές αρχές ανέφεραν ότι τέτοια μπαλόνια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων, κατηγορώντας τον λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο που δεν έχει λάβει μέτρα για να σταματήσει αυτήν την πρακτική και καταγγέλλοντας «υβριδική επίθεση».

«Όπως έχει πει η Πρωθυπουργός, εάν τέτοιου είδους υβριδικές επιθέσεις συνεχιστούν, όλα τα συνοριακά σημεία ελέγχου ενδέχεται να κλείσουν ξανά», δήλωσε εκπρόσωπος της Ίνγκα Ρουγκινιένε.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

