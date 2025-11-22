ΗΠΑ: Μέλη του Κογκρέσου αντιδρούν στο σχέδιο Τραμπ

Μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί, εκφράζουν «σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τις λεπτομέρειες του σχεδίου» του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν θα επιτύχουμε αυτή τη βιώσιμη ειρήνη προσφέροντας τη μία παραχώρηση μετά την άλλη στον Πούτιν και πλήττοντας μοιραία την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί. Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι ο Πούτιν δεν καταλαβαίνει παρά την ισχύ και δεν θα σεβασθεί καμία συμφωνία αν δεν διασφαλίζεται μέσω του εξαναγκασμού», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους τρεις Δημοκρατικοί βουλευτές, ένας ανεξάρτητος και ένας Ρεπουμπλικανός.

«Οφείλουμε να διαβουλευθούμε στενά με τους Ουκρανούς εταίρους μας και αυτούς του ΝΑΤΟ σχετικά με την οδό που θα ακολουθήσουμε. Οφείλουμε να ασκήσουμε πραγματική πίεση επί της Ρωσίας για να καθήσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Ρεπουμπλικανός Ρότζερ Γουίκερ, πρόεδρος της πανίσχυρης επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, αντέδρασε επίσης στις προτάσεις Τραμπ με ξεχωριστή ανακοίνωση.

«Το αποκαλούμενο "ειρηνευτικό σχέδιο» παρουσιάζει πραγματικά προβλήματα και είμαι πολύ επιφυλακτικός ως προς την ικανότητά του να εγκαθιδρύσει την ειρήνη. Η Ουκρανία δεν πρέπει να αναγκασθεί να παραχωρήσει τα εδάφη της σε έναν από τους πλέον απροκάλυπτους εγκληματίες πολέμου στον κόσμο, τον Βλαντίμιρ Πούτιν», καταγγέλλει ο Ρότζερ Γουίκερ. «Το μέγεθος και η διάταξη των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αποτελεί κυρίαρχη επιλογή για την κυβέρνησή της και τον λαό της».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ