#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εκλογικό τεστ στην Ιταλία: Περιφερειακές αναμετρήσεις σε Βένετο, Απουλία, Καμπανία

Σήμερα και αύριο 13 εκατομμύρια Ιταλοί προσέρχονται στις κάλπες για την ανανέωση των περιφερειακών συμβουλίων σε τρεις κρίσιμες περιοχές, με σημαντικές πολιτικές ανατροπές να φαίνονται πιθανές, ειδικά στη νότια Καμπανία.

Εκλογικό τεστ στην Ιταλία: Περιφερειακές αναμετρήσεις σε Βένετο, Απουλία, Καμπανία

Δημοσιεύθηκε: 23 Νοεμβρίου 2025 - 12:20

Σημαντικό εκλογικό τεστ θεωρούνται οι εκλογές για την ανανέωση των περιφερειακών συμβουλίων των περιοχών Βένετο, Απουλίας και Καμπανίας, οι οποίες διεξάγονται σήμερα και αύριο στην Ιταλία.

Συνολικά, 13 εκατομμύρια πολίτες μπορούν να προσέλθουν στις κάλπες σήμερα μέχρι τις 11 το βράδυ και αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα.

Στην περιφέρεια Βένετο, «φαβορί» θεωρείται ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς συμμαχίας Αλμπέρτο Στεφάνι, μετά από μακρά διακυβέρνηση του Λούκα Τζάια, προβεβλημένο και μετριοπαθές στέλεχος της Λέγκα. Στην νότια περιοχή της Απουλίας, αντίθετα, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τις περισσότερες πιθανότητες εκλογής συγκεντρώνει ο κεντροαριστερός πρώην δήμαρχος του Μπάρι, Αντόνιο Ντεκάρο, ο οποίος στηρίζεται από όλες σχεδόν τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται και η έκβαση της πολιτικής αναμέτρησης στην Καμπανία, με πρωτεύουσα την Νάπολη. Ο υποψήφιος των Πέντε Αστέρων, του Δημοκρατικού Κόμματος, της Ιταλικής Αριστεράς και μικρότερων κεντρώων δυνάμεων, Ρομπέρτο Φίκο, δήλωσε βέβαιος ότι θα καταφέρει να εκλεγεί περιφερειάρχης.

Η περιοχή διοικείται εδώ και πολλά χρόνια από την κεντροαριστερά, αλλά η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε πρόσφατη ομιλία της στην μεγαλούπολη του ιταλικού νότου, υπογράμμισε ότι «οι κάτοικοι της Καμπανίας μπορούν και πρέπει να κάνουν την μεγάλη ανατροπή» και να εκλέξουν, ως νέο περιφερειάρχη, τον συντηρητικό υποψήφιο και υφυπουργό εξωτερικών Εντμόντο Τσιριέλλι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νίκη για τη Μελόνι: Πρώτη αναβάθμιση Moody’s σε 23 χρόνια

Ιταλός ΥΠΑΜ: «Υβριδικό πόλεμο» κατά της Δύσης διεξάγει η Ρωσία

Μελόνι: Επαναστατική η διαχείριση του μεταναστευτικού από Ιταλία-Αλβανία

«Οι Ιταλοί συνεχίζουν να μεταναστεύουν», δείχνει έρευνα της Καθολικής Εκκλησίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο