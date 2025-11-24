#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ιταλία-περιφερειακές εκλογές: Κυρίαρχη η Αριστερά στον Νότο και η Δεξιά στον Βορρά

Οι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης κερδίζουν με μεγάλα ποσοστά σε Απουλία και Καμπανία, ενώ ο εκλεκτός της Λέγκας υπερισχύει στο Βένετο. Εντυπωσιακή μείωση του ποσοστού συμμετοχής. Πώς αναδιαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο.

Δημοσιεύθηκε: 24 Νοεμβρίου 2025 - 19:28

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, η συμμαχία της κεντροαριστεράς, των Πέντε Αστέρων και μικρών κεντρώων δυνάμεων προβλέπεται ότι θα υπερισχύσει στις τοπικές εκλογές που διεξήχθησαν στις περιφέρειες με πρωτεύουσες τη Νάπολη και το Μπάρι, ενώ στο Βένετο καταγράφεται σαφής υπεροχή του συντηρητικού υποψήφιου.

Πιο αναλυτικά, στην Απουλία, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αντόνιο Ντεκάρο, ευρωβουλευτής και κεντροαριστερός πρώην δήμαρχος του Μπάρι, φέρεται να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα με ποσοστό 69%. Στην Καμπανία, με πρωτεύουσα τη Νάπολη, σαφές προβάδισμα (με ποσοστό 59%) εξασφαλίζει ο Ρομπέρτο Φίκο, πρώην πρόεδρος της βουλής και στέλεχος των Πέντε Αστέρων.

Στην περιφέρεια Βένετο προβλέπεται να επικρατήσει ο υποψήφιος της Λέγκας Αλμπέρτο Στεφάνι, με ποσοστό 60,5%.

Αν, όπως δείχνει η μέχρι τώρα καταμέτρηση, επιβεβαιωθούν τα ποσοστά αυτά, σημαίνει ότι αυτό το πολιτικό τεστ δεν αλλάζει τις μέχρι τώρα ισορροπίες, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η Καμπανία και η Απουλία είχαν κεντροαριστερό περιφερειάρχη και το Βένετο κεντροδεξιό.

Το στοιχείο που σχολιάζεται με έμφαση από τους αναλυτές είναι η μεγάλη πτώση της συμμετοχής των εκλογέων: στην περιφέρεια με πρωτεύουσα τη Βενετία δεν ξεπέρασε το 44,6%, με μείωση 16 μονάδων σε σχέση με τις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές. Στην Απουλία, το 2020 είχε ψηφίσει το 56,4% των εκλογέων, ενώ στη χθεσινή και σημερινή αναμέτρηση το ποσοστό αυτό δεν ξεπέρασε το 41,8%. Και στην Καμπανία, με κύριο αστικό κέντρο τη μεγαλούπολη του ιταλικού Νότου, η μείωση της συμμετοχής ήταν της τάξης των 11 μονάδων και διαμορφώθηκε στο 44%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

