Μερτς: Να προσέλθει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Η Μόσχα πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ώστε το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία να έχει μια ευκαιρία να επιτύχει, υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κρίνοντας αδύνατο να υπάρξει σημαντική διπλωματική πρόοδος αυτή την εβδομάδα.

«Η Ρωσία πρέπει να είναι παρούσα στο τραπέζι (των διαπραγματεύσεων). Εάν γίνει αυτό, κάθε προσπάθεια θα έχει δικαιωθεί, ενώ στην αντίθετη περίπτωση θα χρειαστεί να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες», δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικανικής Ένωσης στη Λουάντα, στην Ανγκόλα.

Το Βερολίνο εξέφρασε ικανοποίηση για την «πρόοδο» που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων στη Γενεύη.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε προθυμία για την από κοινού επεξεργασία ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας την περασμένη εβδομάδα.

«Αυτό ακριβώς πέτυχαν οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών κρατών μελών χθες στη Γενεύη», δήλωσε ο Μερτς στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στη Λουάντα.

«Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αυτές οι συνομιλίες έγιναν στη Γενεύη. Χαιρετίζουμε επίσης το προσωρινό αποτέλεσμα. Ορισμένα θέματα διευκρινίστηκαν, αλλά ξέρουμε επίσης: η ειρήνη στην Ουκρανία δεν θα επέλθει από τη μια μέρα στην άλλη».

Οι συζητήσεις αυτές διεξήχθησαν στη βάση του σχεδίου 28 σημείων που παρουσίασε η Ουάσιγκτον και έχει στόχο να βάλει τέλος στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία. Το σχέδιο αυτό θεωρείται ότι ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τη Μόσχα.

«Είναι μια επίπονη διαδικασία, δεν περιμένω να υπάρξει σημαντική πρόοδος αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο Μερτς.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει νωρίτερα «πολύ αισιόδοξος» ως προς τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας «πολύ γρήγορα».

Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να εγκρίνουν κάθε πτυχή που επηρεάζει την ασφάλειά τους σε μια μελλοντική συμφωνία η οποία θα βάλει τέλος στον πόλεμο σε αυτή τη χώρα, προειδοποίησε επίσης ο Γερμανός καγκελάριος.

«Είναι σημαντικό για μας να μην μπορεί να καταρτιστεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία χωρίς τη σύμφωνη γνώμη μας σε θέματα που επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και την ευρωπαϊκή κυριαρχία», δήλωσε.

Η αρχική εκδοχή του αμερικανικού εγγράφου είχε προκαλέσει την αντίθεση του Κίεβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του -σε Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο, Ρώμη- που πήγαν την Κυριακή στη Γενεύη για να αποτρέψουν μια ειρήνη υπό μορφή συνθηκολόγησης.

Ωστόσο, μετά τις διπλωματικές αυτές συνομιλίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία «συνέταξαν μια νέα βελτιωμένη εκδοχή ενός πλαισίου (για συμφωνία) ειρήνης», το οποίο θα πρέπει να σέβεται πλήρως την κυριαρχία της Ουκρανίας, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση.

Το αρχικό κείμενο του σχεδίου Τραμπ, το οποίο επιδοκίμασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, περιλάμβανε κρίσιμες απαιτήσεις της Μόσχας: το Κίεβο να της παραχωρήσει εδάφη, να δεχτεί να μειώσει το μέγεθος του στρατού του και να εγκαταλείψει την ιδέα της ένταξής του στο ΝΑΤΟ. Προσφέροντας παράλληλα δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία για να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ