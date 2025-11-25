Επαφές Ουκρανών-Ρώσων υπό τις ΗΠΑ στο Αμπου Ντάμπι

Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έφθασε στο Αμπού Ντάμπι τη Δευτέρα για συνομιλίες με τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας και με ρωσική αντιπροσωπεία, καθώς η Ουάσιγκτον προωθεί την ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου του Κρεμλίνου.

Ο Ντρίσκολ και οι Ρώσοι ξεκίνησαν συνομιλίες το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο και δύο άτομα ενήμερα για τη συνάντηση γράφουν οι Financial Times. Οι συζητήσεις είχαν προγραμματιστεί να συνεχιστούν σήμερα.

Η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας δεν ήταν άμεσα σαφής. Ωστόσο, ο Ντρίσκολ αναμενόταν να συναντηθεί με τον Κίριλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GUR) του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με δύο άτομα ενήμερα για την κατάσταση. Το GUR δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα σχολιασμού.

Η συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι πραγματοποιείται έπειτα από πρόοδο που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στις συνομιλίες μεταξύ ουκρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών στη Γενεύη. Ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ συμμετείχε επίσης στις διαπραγματεύσεις στην ελβετική πόλη.

«Ο Ντρίσκολ έχει εμπλακεί σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία με πολύ εντατικό τρόπο τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στις συνομιλίες με ουκρανούς αξιωματούχους τις προηγούμενες ημέρες. «Έχει, προφανώς, πολύ ενεργό ρόλο, ώστε να μπορεί κατά κάποιον τρόπο να μεταφέρει αυτό το κομμάτι» στη Ρωσία.

«Προφανώς, η Ουκρανία γνωρίζει τι συμβαίνει, ήξερε από πού ερχόταν» μετά τη Γενεύη, πρόσθεσε ο αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ακολούθησαν «ξεχωριστούς δρόμους για να συνεχίσουν τα δικά τους τμήματα της διαδικασίας. Το θετικό στοιχείο με την προσθήκη του Νταν Ντρίσκολ στη διαδικασία είναι ότι προσθέτεις, δεν αφαιρείς, και έτσι μπορεί να συνεχίζει συνομιλίες και συναφή θέματα.»

«Όπως είπε χθες ο υπουργός Ρούμπιο, θα συνεχίσουμε 24/7, προσπαθώντας να κινηθούμε όσο το δυνατόν ταχύτερα και πιο επιθετικά.»

Δεν ήταν σαφές αν οι τρεις πλευρές στο Αμπού Ντάμπι συναντιόνταν από κοινού ή συνομιλούσαν ξεχωριστά. Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι συνομιλίες στα ΗΑΕ ακολουθούν ημέρες υψηλού ρίσκου συναντήσεων στο Κίεβο και στη Γενεύη, κατά τις οποίες ο Ντρίσκολ παρέδωσε το αμφιλεγόμενο 28-σημείων ειρηνευτικό σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μετά από ώρες συνομιλιών, οι αξιωματούχοι των δύο χωρών κατέληξαν σε ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων, πιο ευνοϊκό για το Κίεβο. Ωστόσο, άφησε τα πλέον πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα — τα οποία περιλαμβάνουν το εδαφικό και τις σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ, Ρωσίας και ΗΠΑ — να αποφασιστούν από τους προέδρους των χωρών, σύμφωνα με τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκίι Κισλίτσια.

Ο Μπουντάνοφ έχει εποπτεύσει μερικές από τις πιο τολμηρές επιθέσεις της Ουκρανίας κατά του ρωσικού στρατού και μυστικές επιχειρήσεις εντός της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και επιθέσεων με drones μεγάλου βεληνεκούς. Ο ίδιος και το GUR έχουν διατηρήσει μία από τις ελάχιστες ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου, επιτρέποντας την ανταλλαγή χιλιάδων αιχμαλώτων πολέμου και τη συζήτηση άλλων ζητημάτων.

Με προεδρικό διάταγμα που υπεγράφη το Σάββατο, ο Ζελένσκι διόρισε τον Μπουντάνοφ ως ένα από τα εννέα μέλη των επίσημων αντιπροσωπειών του που έχουν εξουσιοδοτηθεί «να συμμετέχουν στη διαπραγματευτική διαδικασία» με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την επίτευξη «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Στο απογευματινό του διάγγελμα τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε λάβει πλήρη ενημέρωση από τους Ουκρανούς διαπραγματευτές μετά τις συνομιλίες της Κυριακής και πλέον πιστεύει ότι «τα αναγκαία βήματα για τον τερματισμό του πολέμου μπορούν να καταστούν εφικτά».

«Μετά τη Γενεύη, τα σημεία είναι λιγότερα — δεν είναι πλέον 28 — και πολλά από τα σωστά στοιχεία έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτό το πλαίσιο», είπε. Πολύ δουλειά απομένει για την οριστικοποίηση του εγγράφου, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, λέγοντας ότι σύντομα θα «συζητήσει τα ευαίσθητα ζητήματα με τον πρόεδρο Τραμπ.»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχουν σχέδια «αυτή τη στιγμή» για συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι κατ’ ιδίαν. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος ήταν «αισιόδοξος» μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη.

«Οι Ουκρανοί εργάστηκαν μαζί μας στη διαμόρφωση της γλώσσας, και το ακούσατε απευθείας από την αντιπροσωπεία τους χθες. Έτσι, αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση», δήλωσε η Λέβιτ.

«Φυσικά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα σημεία θα συμφωνηθούν. Και φυσικά, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και η άλλη πλευρά σε αυτόν τον πόλεμο, η Ρωσία, θα συμφωνήσει επίσης.»

Η Ουάσιγκτον «διατηρεί ισότιμη εμπλοκή και με τις δύο πλευρές σε αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε η Λέβιτ.