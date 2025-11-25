Στάρμερ: Στήριξη στην Ουκρανία με τα παγωμένα assets, μαζί με την ΕΕ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Πρόθυμο» το Λονδίνο να προχωρήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παροχή οικονομικής στήριξης προς το Κίεβο με βάση την αξία των ρωσικών ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Δημοσιεύθηκε: 25 Νοεμβρίου 2025 - 19:16

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων σήμερα Τρίτη ότι το Λονδίνο είναι «πρόθυμο να προχωρήσει» με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παροχή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία με βάση την αξία των «ακινητοποιημένων» περιουσιακών στοιχείων.

«Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να δείξουμε στον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν ότι θα πρέπει να διαπραγματευθεί από το να προσπαθεί να μας προλάβει και είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία στον πόλεμο ή στην ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ απευθυνόμενος στους ηγέτες της Γαλλίας και Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης της Συμμαχίας των Προθύμων.

Ο ίδιος είπε ότι γνωρίζει πως ομάδες της ΕΕ εργάζονται «όλο το εικοσιτετράωρο» για τη χρηματοδότηση. «Γνωρίζω ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν το θέμα αυτό τις επόμενες εβδομάδες, όπου σημειώνεται πρόοδος».

Η Ουκρανία δήλωσε την υποστήριξή της στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, αλλά επισήμανε πως ευαίσθητα θέματα πρέπει να επιλυθούν στη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

