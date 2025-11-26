#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πούτιν: Να «ενισχυθεί» η ρωσική ταυτότητα στα κατεχόμενα στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα με τίτλο «Στρατηγική της εθνικής πολιτικής της Ρωσίας για την περίοδο ως το 2036». Περιλαμβάνει μέτρα για το πώς το 95% των κατοίκων των ουκρανικών περιοχών που έχει καταλάβει η Μόσχα να δηλώνουν... Ρώσοι ως το 2036.

Πούτιν: Να «ενισχυθεί» η ρωσική ταυτότητα στα κατεχόμενα στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 26 Νοεμβρίου 2025 - 09:27

Οι ρωσικές αρχές θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που θεωρούν ότι είναι Ρώσοι και μιλάνε ρωσικά στις περιοχές της Ουκρανίας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός μετά την εισβολή του στη χώρα το 2022, σύμφωνα με έγγραφο που υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το έγγραφο, που δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη, έχει τον τίτλο «Στρατηγική της εθνικής πολιτικής της Ρωσίας για την περίοδο ως το 2036» και εμφανίζεται ως ένα διάταγμα υπογεγραμμένο από τον Ρώσο πρόεδρο.

Σε αυτό παρουσιάζονται μέτρα προκειμένου το 95% των κατοίκων των ουκρανικών περιοχών που έχει καταλάβει η Ρωσία να δηλώνουν Ρώσοι ως το 2036.

Έξι μήνες μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία ο Πούτιν ανακοίνωσε την προσάρτηση των επαρχιών Ντοντέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια στη Ρωσία, αν και η Μόσχα δεν τις ελέγχει πλήρως.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η κατάληψη ανατολικών επαρχιών της Ουκρανίας «δημιούργησε τις συνθήκες για την αποκατάσταση της ενότητας των ιστορικών περιοχών του ρωσικού κράτους».

Εξάλλου, όπως τονίζει, είναι ζωτικής σημασίας «να υιοθετηθούν επιπλέον μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί γενικώς η ρωσική ταυτότητα», να εδραιωθεί η χρήση της ρωσικής γλώσσας και να αντιμετωπιστούν «προσπάθειες μη φιλικών κρατών να αποσταθεροποιηθούν οι διαεθνοτικές και διαδογματικές σχέσεις και να δημιουργηθεί ένα χάσμα στην κοινωνία».

Τα αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής «θα αξιολογηθούν με βάση την επίτευξη του ακόλουθου δείκτη-στόχου έως το 2036: το επίπεδο συνολικής ρωσικής πολιτικής ταυτότητας (πολιτική αυτογνωσία)», το οποίο θα πρέπει να φτάνει «τουλάχιστον το 95%», αναφέρει το διάταγμα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η νέου τύπου ιδεολογία Τραμπ και Πούτιν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν είχε ο Ερντογάν

Ουσακόφ: Προσπάθεια παρεμπόδισης των συνομιλιών η διαρροή της επικοινωνίας με Γουίτκοφ

Μόσχα: H Ευρώπη υπονομεύει την ειρήνη στην Ουκρανία

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο