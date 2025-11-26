Ενιαία δράση αναζητούν οι Ευρωπαίοι στο Ουκρανικό

Την έκτακτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης συγκαλεί η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» και των μυστικών επαφών ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Άμπου Ντάμπι.

Ανάμεσα σε εκείνα που απασχολούν τους Ευρωπαίους είναι η συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης της Ουκρανίας για την οποία χθες ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι θα υπάρξει σύντομα λύση.

«Θα ολοκληρώσουμε τις επόμενες ημέρες και σε συντονισμό με τις ευρωπαϊκές χώρες που επηρεάζονται περισσότερο, λύση που θα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση στην Ουκρανία», ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά τη συνεδρίαση της «συμμαχίας των προθύμων». Η Ε.Ε παραμένει διχασμένη ως προς την παροχή «δανείου αποζημιώσεων» στο Κίεβο ύψους 140 δισ. ευρώ μέσω χρήσης των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων».

Για την πρόεδρο της Κομισιόν η επιλογή αυτή είναι προτιμητέα ανάμεσα σε άλλες που πρόσφατα κατέθεσε προς τα κράτη-μέλη.

Απευθυνόμενη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα, άλλωστε, τόνισε ότι «δεν μπορώ να δω κανένα σενάριο όπου οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν τον λογαριασμό», ενώ δεσμεύθηκε, κατ’ απαίτηση των κρατών-μελών, να καταθέσει σύντομα το νομικό πλαίσιο για τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Διαβεβαίωσε, εξάλλου, ότι «οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με αυτό πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τους κανόνες των αρμόδιων δικαιοδοσιών, σεβόμενη το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο».

Οι κόκκινες γραμμές

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε εκ νέου τις «κόκκινες» γραμμές της Ε.Ε. Η ειρηνευτική συμφωνία «πρέπει να εγγυάται πραγματική ασφάλεια για την Ουκρανία και την Ευρώπη», χωρίς περιορισμούς για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, να διατηρεί την κυριαρχία της Ουκρανίας και το ευρωπαϊκό της πεπρωμένο.

Το μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής της θα το αναλάβει, όπως τόνισε, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ είτε αφορά «εγγυήσεις» ασφαλείας, κυρώσεις, χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Γι' αυτό έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν πρέπει να αποφασιστεί «τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Τίποτα για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη. Τίποτα για το ΝΑΤΟ χωρίς το ΝΑΤΟ».

Πάντως, Ευρωπαίοι και νατοϊκοί σύμμαχοι, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη, παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών αποφάσισαν τη σύσταση «ομάδας εργασίας» που θα «οριστικοποιήσει τις συνεισφορές κάθε χώρας» σχετικά με μια δύναμη που θα παρέχει μια «δεύτερη γραμμή άμυνας» και τρόπους αποτροπής ρωσικών επιθετικών ενεργειών εναντίον της Ουκρανίας, την επόμενη ημέρα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. «Υπάρχει όμως βούληση για ειρήνη από τη Ρωσία;», διερωτήθηκε ο Γάλλος πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: DW