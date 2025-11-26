Ρωσία: Υβριδικός πόλεμος η διαρροή της συνομιλίας Γουίτκοφ-Ουσακόφ

Η Μόσχα δήλωσε ότι η διαρροή ηχογραφημένης τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ κορυφαίων συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι μια απαράδεκτη προσπάθεια υπονόμευσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και ισοδυναμεί με υβριδικό πόλεμο.

Το Bloomberg δημοσίευσε το αντίγραφο τηλεφωνικής συνομιλίας της 14ης Οκτωβρίου, στην οποία ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένος του Τραμπ, συμβούλευσε τον Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλο του Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, πώς να προτείνει στον Τραμπ ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία.

Το Bloomberg ανέφερε ότι εξέτασε την ηχογραφημένη συνομιλία, αλλά δεν ανέφερε πώς απέκτησε πρόσβαση σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συνομιλία μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες του με τον Γουίτκοφ δεν προορίζονταν για δημοσίευση και δεν θα έπρεπε να είχαν διαρρεύσει.

«Αυτό είναι απαράδεκτο», δήλωσε ο Ουσακόφ στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Είπε ότι η διαρροή είχε σαφώς ως στόχο να παρεμποδίσει τις συζητήσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Kommersant, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι ορισμένες από τις συνομιλίες του διεξήχθησαν μέσω κρυπτογραφημένων κυβερνητικών καναλιών, τα οποία σπάνια υποκλέπτονται και διαρρέουν, εκτός εάν το διοχετεύσει σκόπιμα ένα από τα μέρη.

«Υπάρχουν ορισμένες συνομιλίες στο WhatsApp που, γενικά, κάποιος θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να ακούσει», είπε ο Ουσακόφ.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο η διαρροή να προήλθε από τους συμμετέχοντες στην κλήση και είπε ότι θα θέσει το θέμα στον Γουίτκοφ.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Πούτιν για τις επενδύσεις, δήλωσε ότι το ρεπορτάζ του Bloomberg σχετικά με τηλεφωνική συνομιλία της 29ης Οκτωβρίου μεταξύ του ιδίου και του Ουσακόφ είναι «ψεύτικο» (fake).

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι ορισμένοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης χρησιμοποιούνται ως μέρος του υβριδικού πολέμου πληροφοριών που διεξάγουν οι ευρωπαϊκές χώρες εναντίον της Ρωσίας - και αποσκοπεί στην υπονόμευση των δεσμών με την Ουάσιγκτον.

Το Bloomberg δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό της ρωσικής κριτικής ή για το πώς απέκτησε την ηχογραφημένη συνομιλία.

Ο κορυφαίος δημοσιογράφος της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, ο οποίος πήρε συνέντευξη από τον Ουσακόφ, έβαλε στο άρθρο του τον τίτλο: «Ποιος την έστησε στον Στιβ Γουίτκοφ;».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ