Στρατιωτικό πραξικόπημα στη Γουινέα-Μπισάου, συνελήφθη ο πρόεδρος

Συνελήφθη ο απερχόμενος πρόεδρος Ουμάρο Σισόκο Εμπάλο της Γουινέας-Μπισάου, κρατείται από στρατιωτικούς στο γενικό αρχηγείο στρατού και του «φέρονται καλά», δήλωσε αξιωματικός του στρατού στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ομάδα αξιωματικών του στρατού ανακοίνωσε ότι έχει «τον πλήρη έλεγχο της χώρας», ότι «αναστέλλεται η εκλογική διαδικασία», κλείνουν τα σύνορα και επιβάλλεται απαγόρευση κυκλοφορίας, μια ημέρα πριν από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων των εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή στη χώρα της Δυτικής Αφρικής, όπου τα πραξικοπήματα είναι συχνά.

«Με καθαίρεσαν», δήλωσε ο Εμπάλο στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 24.

Αλλη στρατιωτική πηγή επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τη σύλληψη του προέδρου, όπως και του «αρχηγού του γενικού επιτελείου και του υπουργού Εσωτερικών».

Αυτόπτες μάρτυρες και ΜΜΕ ανέφεραν νωρίτερα σφοδρούς πυροβολισμούς κοντά στην έδρα της εκλογικής επιτροπής της χώρας, το προεδρικό μέγαρο και το υπουργείο Εσωτερικών. Εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή, αναζητώντας καταφύγιο.

Αργότερα, στρατιώτες κατέλαβαν τον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο προεδρικό μέγαρο. Οι στρατιώτες, που προέρχονταν από την προεδρική φρουρά και μια επίλεκτη μονάδα χωροφυλακής, έθεσαν υπό έλεγχο την περιοχή, παρατήρησαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η χώρα ανέμενε τα αποτελέσματα των προεδρικών και των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής και η τύχη του απερχόμενου προέδρου Ουμάρο Σισόκο Εμπάλο παρέμενε αβέβαιη. Ο Εμπάλο και ο αντίπαλός του Φερνάντο Ντίας ανακοίνωσαν και οι δύο ότι νίκησαν στον πρώτο γύρο των εκλογών.

Η χώρα έχει ιστορικό πολιτικής αναταραχής και έχει βιώσει τέσσερα πραξικοπήματα και πολυάριθμες απόπειρες πραξικοπημάτων μετά την ανεξαρτησία της, το 1974.

Οι στρατιωτικοί έκαναν την ανακοίνωσή τους διαβάζοντας δήλωση στο αρχηγείο στρατού στην πρωτεύουσα Μπισάου, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην πόλη.

