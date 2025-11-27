ΕΕ: Χαλαρώνει τους κανονισμούς για ΑΙ και προσωπικά δεδομένα

Πριν από λίγες μέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέες προτάσεις για τη χαλάρωση του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την προστασία δεδομένων.

Επί σειρά ετών η ΕΕ προσπαθεί να θέσει περιορισμούς επί διαφόρων ζητημάτων στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες. Παράλληλα, όμως, επιδιώκει και να ισορροπήσει αυτή την προσέγγιση με την ανάγκη να είναι ανταγωνιστική απέναντι στις εταιρείες τεχνολογίας στις ΗΠΑ και την Ανατολική Ασία.

Η Ευρώπη μένει πίσω στον τεχνολογικό αγώνα δρόμου

«Η Ευρώπη μέχρι στιγμής δεν έχει αποκομίσει τα πλήρη οφέλη της ψηφιακής επανάστασης», δήλωσε ο επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις. «Και δεν έχουμε το περιθώριο να πληρώσουμε το τίμημα που συνεπάγεται το να μη συμβαδίζουμε με τις απαιτήσεις του μεταβαλλόμενου κόσμου», τόνισε.

«Με την απλοποίηση των κανόνων, τη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης και την εισαγωγή πιο ευέλικτων και αναλογικών κανόνων, θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας να δώσουμε στις επιχειρήσεις της ΕΕ περισσότερο χώρο να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι το μπλοκ πρέπει να «κλείσει το χάσμα στην καινοτομία».

«Το κανονιστικό μας πλαίσιο δεν πρέπει να είναι βάρος, αλλά προστιθέμενη αξία. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε άμεσα βήματα, προκειμένου να απαλλαγούμε από τη ρυθμιστική ακαταστασία», δήλωσε από την πλευρά της η επίτροπος Τεχνολογίας της ΕΕ Χένα Βίρκουνεν.

Τι προβλέπουν οι προτάσεις

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν αναβολή των αυστηρότερων κανόνων για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς «υψηλού κινδύνου» έως τα τέλη του 2027 και χαλάρωση του πλαισίου σχετικά με τη χρήση cookies. Στους τομείς που θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται η βιομετρική ταυτοποίηση, η παροχή κοινωφελών υπηρεσιών, η υγεία, η πιστοληπτική ικανότητα και η επιβολή του νόμου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει επίσης να καθορίσει το πότε τα δεδομένα δεν θεωρούνται πλέον «προσωπικά», σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας, κάτι που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη χρήση ανώνυμων δεδομένων πολιτών της ΕΕ κατά την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Πολλές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων της Siemens και της SAP, έχουν ζητήσει χαλάρωση των κανονισμών για την τεχνητή νοημοσύνη στην ΕΕ.

Μείωση των banners για αποδοχή cookies

Οι προτάσεις της Κομισιόν περιλαμβάνουν επίσης αλλαγές στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ το 2018. Ο νόμος υποχρεώνει τους διαχειριστές ψηφιακών πλατφορμών να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των χρηστών, προτού επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα.

Με τις προτεινόμενες αλλαγές, τα αναδυόμενα παράθυρα συγκατάθεσης (banners) για τα cookies δεν θα εμφανίζονται τόσο συχνά, και σε ορισμένες ψηφιακές δραστηριότητες δεν θα απαιτείται πλέον συγκατάθεση.

Κριτική για τις προτάσεις της Κομισιόν

Εν τω μεταξύ, επικριτές κατηγορούν την Επιτροπή ότι υποχωρεί απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη επίθεση στα ψηφιακά δικαιώματα των Ευρωπαίων εδώ και χρόνια. Όταν η Επιτροπή δηλώνει ότι "διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα”, αυτό είναι ξεκάθαρα αναληθές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αυστριακός ακτιβιστής Μαξ Σρεμς, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ζητήματα ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η κεντρώα ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε ότι στηρίζει τις προσπάθειες «εκσυγχρονισμού» των κανονισμών, μην παραλείποντας ωστόσο να εκφράσει και ανησυχία: «Η απλούστευση [του σχετικού κανονιστικού πλαισίου] δεν μπορεί να υλοποιηθεί εις βάρος των εγγυήσεων για την προστασία της ιδιωτικότητας, των δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων».

Πηγές: Deutsche Welle, AFP, Reuters, dpa