Μερτς: Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρό στρατό μετά από οποιαδήποτε συμφωνία

Το Κίεβο δεν θα πρέπει να αναγκαστεί να αποδεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος. Σημείο εκκίνησης για διαπραγματεύσεις η πρώτη γραμμή, υπό συζήτηση οι εγγυήσεις ασφαλείας, «νωρίς να μιλάμε για ξένα στρατεύματα».

Δημοσιεύθηκε: 27 Νοεμβρίου 2025 - 19:19

Η Ουκρανία θα χρειαστεί ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και εγγυήσεις ασφαλείας μετά την επίτευξη οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, και το Κίεβο δεν θα πρέπει να εξαναγκαστεί να παραχωρήσει εδάφη, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Τονίζοντας ότι διακυβεύονται τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα ουκρανικά συμφέροντα, ο Μερτς είπε ότι το θέμα των εγγυήσεων συζητείται με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

«Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ακόμη κι αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία… Η Ουκρανία θα συνεχίσει να χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας από τους εταίρους της», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου με τον Εσθονό ομόλογο του.

Η πιο σημαντική εγγύηση, είπε, είναι ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός.

«Αυτός είναι ο λόγος που συζητάμε το μέγεθος του ουκρανικού στρατού ως μελλοντικό στόχο», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς να συζητάμε την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων.

Οι ευρωπαϊκές χώρες επιμένουν ότι το ανώτατο όριο για την Ουκρανία θα πρέπει να είναι 800.000 στρατιώτες αντί για 600.000.

Ο Μερτς δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία δεν θα πρέπει να αναγκαστεί να αποδεχθεί εδαφικές παραχωρήσεις και ότι η πρώτη γραμμή πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για διαπραγματεύσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

